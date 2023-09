Dodatkowe 230 zł do emerytury. Kto może liczyć na świadczenie?

Wydawać by się mogło, że w spaniu w skarpetach nie ma absolutnie nic złego. Wielu "zmarzluchów", u których szybciej wychładzają się stopy i dłonie zakłada je na noc by zapewnić sobie komfortowy sen. Już kilka lat temu, a dokładnie w 2018 roku zostały przeprowadzone badania, na podstawie których wynika iż spanie w skarpetach nie tylko może przyspieszyć zasypianie, ale również zredukować ilość wybudzeń. Mimo tego lekarze twierdzą, że kładzenie się do łóżka w "byle jakich" skarpetach może niekorzystnie wpływać na zdrowie. Na co więc należy zwrócić uwagę podczas ich wyboru?

W jakich skarpetach nie można spać?

Zdaniem ekspertów jakość skarpetek, które zakłada się na noc jest znacząca. Jak podają, nie powinno się spać w skarpetach:

zbyt obcisłych, bo mogą one wpływać negatywnie na krążenia krwi

uciskowych - chyba, że zalecił tak lekarz

wykonanych z "nieoddychającego" materiału - w takim przypadku termoregulacja ciała będzie utrudniona, stopy zaczną się pocić, a organizm przegrzewać

Jakie są konsekwencje spania w skarpetach?

Spanie z kiepskich jakościowo skarpetach wykonanych z poliestru lub innego sztucznego tworzywa w biegiem czasu skutkować może namnażaniem się grzybów, co prowadzi do wystąpienia grzybicy paznokci i szeregu przykrych dolegliwości. Są to m.in.:

ból i obrzęk wokół paznokcia

przebarwiona, zgrubiała i łamliwa płytka

nieprzyjemny zapach towarzyszący zmianom

Zdjęcie Pocenie się stóp podczas snu sprzyja grzybicy paznokci / 123RF/PICSEL

Należy też zaznaczyć, że grzybica stóp i paznokci jest schorzeniem, które wymaga długotrwałego, mozolnego leczenia. W niektórych przypadkach powraca i ciężko jest się jej pozbyć.

Tradycyjne leczenie zakłada stosowanie leków przeciwgrzybicznych ogólnoustrojowo lub miejscowo. Grzyby to jednak organizmy, które potrafią być odporne na wszelkie farmaceutyki, dlatego w tym przypadku zdecydowanie zapobiegać niż leczyć.

Jeśli koniecznie musisz spać w skarpetach kupuj więc tylko te wykonane z przewiewnego, naturalnego materiału - mogą być w 100 proc. bawełniane lub np. z domieszką lnu, wełny czy kaszmiru.