To druga nazwa, pod jaką znane jest oregano. Choć chętnie używamy rośliny jako przyprawy do posiłków, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z jej dobroczynnego działania pod kątem zdrowotnym. Oregano znane jest z właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwzapalnych . Głównym składnikiem aktywnym lebiodki jest karwakrol — naturalny związek chemiczny, który działa antyseptycznie i wspiera regenerację skóry.

Oprócz niego oregano zawiera również tymol, flawonoidy, garbniki oraz witaminy i minerały, takie jak witamina A, C, magnez czy żelazo. Składniki te przekładają się na wszechstronne działanie, które warto wykorzystać podczas kąpieli stóp w oregano . Będą pomocne we wsparciu leczenia różnych rodzajów infekcji oraz profilaktyce zdrowotnej.

To jeden z najprzyjemniejszych zabiegów, jaki możemy zafundować sobie w domu. Kąpiel stóp w naparze z oregano jest skutecznym sposobem na poprawę zdrowia i samopoczucia. Jak może nam się przysłużyć?

Domowa pielęgnacja stóp to sposób nie tylko na gładką skórę. Może przynieść znacznie więcej korzyści 123RF/PICSEL

Szybko przekonasz się, że lebiodka to doskonały sojusznik w dbaniu o zdrowie naturalnymi metodami. Przygotowanie regenerującej kąpieli stóp w herbacie z oregano jest bardzo proste.

Zagotuj litr wody i dodaj do niej trzy łyżki suszonego oregano. Możesz użyć także kilku świeżych gałązek rośliny. Gotuj przez 10 minut, aby napar nabrał mocy. Przykryj i odstaw do wystygnięcia na kilka minut. Wlej do miski z ciepłą, ale nie gorącą wodą. Zanurz stopy. Kąpiel powinna trwać 15-20 minut. Zabieg wykonuj dwa razy w tygodniu.