Dieta wpływa na nasze samopoczucie, sylwetkę i atrakcyjność. To oczywiste. Zbyt rzadko mówimy o tym, że dobrze skomponowany jadłospis potrafi też rozpalić uśpione pożądanie. Jakość życia seksualnego jest silnie skorelowana ze stanem zdrowia i wydolnością organizmu. Po jakie produkty sięgać, by podkręcić ochotę na miłosne uniesienia?

Ostrygi niekwestionowanym faworytem we wzmacnianiu libido

Zdjęcie Ostrygi to świetne źródło cynku / 123RF/PICSEL

Okrzyknięte niezawodnym afrodyzjakiem, ostrygi mają wyjątkowo wysoką zawartość cynku - pierwiastka, który podnosi poziom testosteronu i wzmaga popęd seksualny, u obu płci. Wspomagając krążenie, poprawia ukrwienie narządów płciowych i poziom osiąganej przyjemności. Cynk odgrywa też ważną rolę w produkcji spermy.

Obok cynku, ostrygi mają jeszcze jeden składnik, który pobudza libido. Zawarty w nich kwas asparginowy uwalnia estrogeny, czyli grupę hormonów płciowych, które mają bezpośredni wpływ na samopoczucie i odczuwanie przyjemności.

Znaczne dawki cynku znajdziemy też w krewetkach, które mogą być dobrym zamiennikiem, trudniejszych do zdobycia w naszym kraju, świeżych ostryg. W cynk obfituje również czerwone mięso - jednak, z uwagi na ciężkostrawność, po produkty na bazie czerwonego mięsa nie zawsze opłaca się sięgać przed seksem.

Tłuste ryby morskie zwiększają popęd seksualny

Zdjęcie Za afrodyzjak uznaje się tłuste ryby morskie

Z myślą o satysfakcji seksualnej, warto wprowadzić do jadłospisu ryby, które zawierają najwięcej kwasów omega-3, czyli najbardziej pożądanego rodzaju tłuszczu. Prym wiodą w tej kategorii:

łosoś

tuńczyk

makrela

Dobrym wyborem są również lubiane przez Polaków śledzie oraz sardynki. Kwasy omega-3 biorą udział w przebiegu wielu procesów życiowych, a sprawnie działający organizm to lepsze samopoczucie i większa ochota na zbliżenie. Kwasy omega-3 mają też istotny wpływ na wzrost poziomu dopaminy - hormonu, który poprawia samopoczucie i wpływa na libido.

Ryby są też ważnym źródłem łatwo przyswajalnego i pełnowartościowego białka, czyli takiego, które zapewnia komplet aminokwasów endogennych. Aminokwasy mają wpływ na jakość spermy. Zwiększają też popęd seksualny.

Naturalne płatki owsiane podnoszą poziom testosteronu

Zdjęcie Każdego dnia zjadaj 3/4 szklanki płatków owsianych / ©123RF/PICSEL

Porcja owsianki to pożywna porcja kalorii, która pobudza popęd seksualny. Podnosząc poziom testosteronu, potocznie nazywanego męskim hormonem, nie tylko zwiększa libido, ale wpływa też na poziom odczuwanej satysfakcji - niezależnie od płci. Wszak w innych proporcjach, ale testosteron występuje naturalnie również w organizmie kobiety.

Podobnie jak inne produkty z pełnego ziarna, płatki owsiane zawierają argininę - aminokwas biorący udział w wytwarzaniu tlenku azotu, który jest niezbędny do uzyskania erekcji. Arginina wpływa również na lepsze ukrwienie żeńskich narządów płciowych. Niezależnie od płci, zwiększa wrażliwość na bodźce dotykowe i poziom odczuwanej satysfakcji.

Owsianka sprzyja produkcji serotoniny - powszechnie nazywanej hormonem szczęścia, która wpływa na obniżenie poziomu stresu i lepsze samopoczucie.

Orzechy i nasiona pomagają w sypialni

Orzechy, migdały, sezam, siemię lniane, pestki dyni i słonecznika są źródłem wielu składników, które przyczyniają się do podniesienia libido. Obfitują we wspomniane już kwasy omega-3, argininę i cynk. Są też źródłem selenu, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie męskich narządów płciowych.

Zjadane z umiarem - warto pamiętać, że są wysokokaloryczne - pomogą poczuć pożądanie i uzyskać satysfakcję seksualną.

Cytrusy - podnoszą libido, jakość nasienia i przyjemność z seksu

Zdjęcie Cytrusy m.in. podnoszą libido / 123RF/PICSEL

Zimą cytrusy, latem świeże owoce sezonowe, są jednym z najcenniejszych źródeł witamin i innych składników o właściwościach przeciwutleniających. Produkty o silny potencjale antyoksydacyjnym niwelują toksyczne działanie wolnych rodników i poprawiają funkcjonowanie organizmu na każdym polu, również seksualnym. Podnoszą libido, jakość nasienia i przyjemność z seksu.

Zdrowa, zbilansowana dieta, pełna warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i dobrych źródeł pełnowartościowego białka oraz kwasów omega-3 to najlepszy przepis na zdrowie, witalność i satysfakcję seksualną.