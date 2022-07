Jedna z użytkowniczek Tiktoka podzieliła się z internautami swoim trikiem na usunięcie tłustego osadu z rusztu piekarnika i przypalonego brudu na dnie garnków i patelni. Okazuje się, że nie trzeba wydawać fortuny na specjalne detergenty, żeby cieszyć się idealnie czystymi naczyniami do gotowania.

Na profilu pewnej TikTokerki - fabulosa_cleaning, pojawiło się nagranie, na którym internautka pozbywa się uporczywego brudu za pomocą tajemniczych kostek. To nic innego, jak zamrożony płyn do mycia naczyń! Dzięki takiemu trikowi możemy pozbyć się tłustych plam nie tylko z naczyń, ale również z ubrań, tapicerki czy dywanu. Co więcej - metoda jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie musimy się martwić o ryzyko zarysowania naczyń.

Płyn do mycia naczyń wystarczy wlać do pojemnika na kostki lodu, ale można również użyć specjalnych foremek do pieczenia babeczek. Całość wkładamy na kilka godzin do zamrażalnika i kiedy płyn do mycia naczyń ulegnie dokładnemu zamrożeniu, możemy czyścić nim brudne powierzchnie. Okazuje się, że zamrożony płyn wykazuje lepsze właściwości czyszczące. Kostek możemy także użyć do zmycia kleju po naklejkach i innych, spędzających nam sen z powiek tłustych plam.