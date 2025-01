Po każdym użyciu mikrofalówki warto przetrzeć ją np. ręcznikiem papierowym. W ten sposób nie będziemy dopuszczać do tworzenia zacieków i trudnych do usunięcia plam, które wyglądają, jakby miały tam zostać na zawsze.

Zaschnięte zabrudzenia to jednak nie tylko problem natury estetycznej. To także źródło brzydkiego zapachu dochodzącego z mikrofalówki i pożywka idealna do namnażania się szkodliwych bakterii. Brud może również docierać do wewnętrznych elementów urządzenia, doprowadzając z czasem do jego gorszego działania i usterek. Higiena w kuchni to zatem jednocześnie sposób na oszczędność i cieszenie się funkcjonowaniem sprzętu bez awarii przez wiele lat.