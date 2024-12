Jeśli zauważymy, że dopiero co wyciągnięte naczynia ze zmywarki nadal są brudne lub niedokładnie domyte, problem może leżeć w filtrze i brudnym odpływie. Zalecane jest jego wyciągnięcie, wyrzucenie wszelkich resztek, które się w nim nagromadziły i umycie go ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, na przykład płynu do mycia naczyń. Zaleca się porządne wyszorowanie koszyczka wewnątrz filtra, a sam filtr należy umyć ze wszystkich osadów szczoteczką, a następnie dokładne wypłukać go pod bieżącą wodą.

Inne przyczyny niedomytych naczyń to twarda woda. Pozostawia ona na wszystkich naczyniach nieestetyczne osady, które szczególnie widoczne są na szkle. Dla samej zmywarki również nie jest to obojętne, co prowadzi do szybszego jej zużycia. Warto jest regularnie dosypywać do zbiornika specjalną sól przeznaczoną do zmywarek, która zlikwiduje problem twardej wody, a to przełoży się na czyste i lśniące naczynia. Dla dodatkowego efektu warto także zainwestować w płyn nabłyszczający, który doda dodatkowego blasku szklankom i sztućcom.