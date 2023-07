Spis treści: 01 Właściwości lawendy

Lawenda to jedna z najpiękniejszych ozdób naszych ogrodów. Wielu z nas ceni ją nie tylko za wygląd, ale również charakterystyczny zapach. Roślina ma szerokie zastosowanie w medycynie i kosmetyce. Jej właściwości doceniali już starożytni Rzymianie, którzy stosowali ją w trakcie kąpieli do aromatyzowania wody. Z kolei Egipcjanie wierzyli w jej magiczną moc i umieszczali ją w rękach zmarłego podczas pochówku.

Właściwości lawendy

Zdjęcie Lawenda ma zastosowanie w medycynie i kosmetyce

Obecnie, właściwości lawendy są cenione w farmakoterapii bezsenności, stresu, leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Roślina zmniejsza również dolegliwości bólowe w chorobach reumatycznych. Do tego wspomaga procesy gojenia i regenerację naskórka. Można powiedzieć, że lawenda to prawdziwa roślina-orkiestra, ponieważ znajduje zastosowanie również w kuchni, m.in. jako dodatek do sałatek, deserów i niektórych potraw.

Zerwij, dodaj miód i gotuj 3 minuty. Lawendowy eliksir na zdrowie

Z kwiatów lawendy można również przygotować wyśmienity syrop. Mikstura jest pełna cennych dla zdrowia właściwości. Kwiaty są bogate w olejek eteryczny i m.in. garbniki, flawonoidy, sole mineralne i kwasy organiczne. Lawenda zadziała na nas kojąco w stresujących sytuacjach, dlatego warto po nią sięgać, by się wyciszyć i zrelaksować. Oprócz tego ułatwia zasypianie, łagodzi bóle głowy i działa bakteriobójczo.

Syrop lawendowy można dodać do letniej lemoniady, herbaty, a nawet... kawy. To jednak wersja dla tych, którzy lubią tego typu "kawowe eksperymenty" i charakterystyczny smak lawendy.

Prezentujemy prosty przepis na syrop z lawendy z dodatkiem miodu.

Przepis na syrop z lawendy

Zdjęcie Syrop z lawendy jest idealnym dodatkiem np. do lemoniady

Składniki:

szklanka świeżych lub suszonych kwiatów lawendy,

5 łyżek miodu,

limonka,

szklanka cukru,

litr wody.

Przygotowanie:

W rondelku zagotuj wodę i dodaj do niej cukier. Gdy się rozpuści, dodaj kwiaty lawendy i 5 łyżek miodu. Całość gotuj przez 10 minut pod przykryciem. Dolej wyciśnięty z limonki sok i gotuj jeszcze przez ok. 4 minuty. Następnie odcedź powstały syrop i przelej do słoiczka. Szczelnie zakręć i na moment odwróć do góry nogami.

