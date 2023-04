Spis treści: 01 Lawenda. Ogrodowa piękność o zniewalającym zapachu

02 Lawenda: jak pielęgnować?

03 Nakarm ogrodową piękność jednym składnikiem. Lawenda będzie kwitła przez całe lato

04 Lawenda: naturalny odstraszacz

05 Lawendowe ciekawostki

Przywodzi na myśl francuską Prowansję czy chorwackie wzgórza wyspy Hvar. Lawenda to nie tylko piękne wspomnienie słonecznych wakacji, ale również ogrodowa piękność, która najpiękniej prezentuje się latem. Zachwyca drobnymi kwiatami i charakterystycznym zapachem i od wieków jest uprawiana niemal na całym świecie.

Lawenda. Ogrodowa piękność o zniewalającym zapachu

Zdjęcie Lawenda to piękna ozdoba ogrodu

Lawenda (Lavandula) obejmuje niemal 40 gatunków i odmian. Najpopularniejszym z nich jest lawenda wąskolistna, która jest określana mianem lawendy lekarskiej, angielskiej czy wonnej.

Lawenda kwitnie od połowy czerwca do września. Jej kwiaty mogą być białe, różowe i fioletowe. Każda z odmian stanowi piękną dekorację ogrodu czy balkonu. Co ciekawe, wąskie i omszone liście lawendy są w stanie utrzymać się nawet zimą.

Roślina wydziela silny aromat, dlatego też najlepiej sadzić ją w miejscach, w których często przebywamy lub przechodzimy. Lawenda będzie się idealnie prezentować w towarzystwie bukszpanów czy ziół takich jak szałwia, tymianek czy rozmaryn oraz pięknie komponować z różami i roślinami kwitnącymi na biało lub różowo.

Lawenda: jak pielęgnować?

Zdjęcie Pielęgnacja lawendy nie jest skomplikowana

Lawenda najlepiej będzie rosła w miejscach nasłonecznionych, osłoniętych przed wiatrem. Roślina uwielbia dobrze przepuszczalne gleby, które są lekko wapienne i kamieniste. Gleba, na której się znajduje powinna mieć odczyn pH wynoszący 6,5 - 7,5, ponieważ nie lubi zbyt kwaśnego podłoża.

Roślina nie lubi też ścisku, dlatego najlepiej sadzić ją w odpowiednich odległościach wynoszących od 30 do 40 centymetrów.

Lawenda nie potrzebuje nawożenia, ale wiosną warto zastosować mineralny nawóz, a jesienią - kompost. Warto wiedzieć, że źle znosi zalane korzenie - prowadzi to do jej szybkiego gnicia. W pielęgnacji unikajmy zraszania liści. Wodę należy lać bezpośrednio na podłoże.

Jeśli sadzimy lawendę w donicy lub skrzyni, powinniśmy dbać o jej odpowiednie nawodnienie. Lawendę należy podlewać często, ale w niewielkich ilościach, zwłaszcza w trakcie upałów.

Nakarm ogrodową piękność jednym składnikiem. Lawenda będzie kwitła przez całe lato

Zdjęcie Skorupki od jajek idealnie sprawdzą się jako nawóz do lawendy

O lawendę można się również zatroszczyć dzięki naturalnemu nawozowi, który przygotujemy Wystarczą nam skorupki jajek. Nim je wykorzystamy, musimy je najpierw ususzyć, a później rozdrobnić i wymieszać z warstwą gleby znajdującą się na wierzchu. Pozwoli to na stopniowe przenikanie do gleby substancji odżywczych potrzebnych lawendzie.

Nawóz ze skorupek jaj wzmocni lawendę i zapewni jej piękny wygląd. Dzięki temu roślina będzie odporna na szkodniki i inne choroby.

Lawenda: naturalny odstraszacz

Roślina jest nie tylko piękną ozdobą, ale jest również skutecznie odstrasza kleszcze i komary. Wszystko dzięki charakterystycznym olejkom zapachowym. Jej słodki zapach może jednak zwabić inne owady - jak magnes działa na osy, pszczoły, trzmiele i motyle.

Lawendowe ciekawostki

Zdjęcie Właściwości lawendy były doceniane już przed wiekami

Ziele lawendy już dano temu było wykorzystywane jako dodatek służący aromatyzowaniu wody do kąpieli czy kadzidło używane w trakcie religijnych obrzędów. W dawnych czasach lawendy używano do perfumowania pościeli czy bielizny. Pozwalało to na zachowanie świeżości i odstraszało owady. Roślina znajdowała też zastosowanie w ziołolecznictwie dzięki swoim właściwościom antyseptycznym i terapeutycznym.

Mieszkańcy terenów nad Morzem Śródziemnym stosowali lawendę nie tylko jako wdzięczną ozdobę kapeluszy, ale również jako specyfik na ból głowy. Rzymianie stosowali ją również w celach kosmetycznych.

