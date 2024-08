Zmagasz się z takimi dolegliwościami? Olej z ogórecznika to świetne remedium

Olej z ogórecznika prawdopodobnie nie jest tak popularny wśród konsumentów, jak olej lniany, olej z ostropestu czy olej z czarnuszki, ale to nie oznacza, że nie warto dodać go do swojej diety. Dlaczego powinniśmy pić olej z ogórecznika, jak wpływa na organizm i czy każdy może go spożywać?