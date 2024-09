Dorota Szelągowska

Dorota Szelągowska czekała aż 26 lat, by przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Polska prezenterka i gospodyni takich formatów telewizyjnych jak "Dorota was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej", opublikowała w maju post na Instagramie, w którym podzieliła się z fanami swoim sukcesem:

"Stało się! 26 lat po zrobieniu pierwszego kursu, zdałam egzamin na PRAWO JAZDY!!! Piekło zamarzło - jak stwierdziła jedna z moich przyjaciółek. Nie macie pojęcia ile "podwózkowych" długów wdzięczności sobie narobiłam przez te wszystkie lata! Właściwie to teraz powinnam zacząć robić w transporcie, żeby je wszystkie spłacić" - napisała.

Szelągowska przyznała, że rano, przed egzaminem, dosłownie umierała z nerwów, myśląc, że taki stres, to "już nie na jej lata". Prezenterka będzie w tym roku obchodziła 44 urodziny.

"Ale oto jestem, z prawem jazdy, czterdziestą czwórką na karku i mega radochą. Da się! Dziękuję mojej siostrze, która mnie zmusiła na moje własne życzenie, najlepszej na świecie szkole, do której trafiłam przypadkiem, ale nie wierzę w przypadki (...) i Kordianowi, mojemu nauczycielowi, który ma już dość mojego gadania i trudno mu się dziwić, oraz Piotrkowi, który nie miał dość, ale jeździł ze mną tylko 3 razy. No i mojemu Wojtkowi, przy którym wszystko jest łatwiejsze" - napisała wdzięczna.

Na koniec, Dorota Szelągowska zwróciła się do fanów, dziękując im za kciuki i wsparcie, które jej okazali.

Rozwiń

Edyta Górniak

Edyta Górniak zdała egzamin na prawo jazdy w 2019 roku, w wieku 47 lat. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zrobiła to... przed kamerami. Jedna z największych polskich gwiazd przyjęła propozycję telewizji TVN i wzięła udział w reality show, w którym przeszła kurs prawa jazdy na oczach widzów. W ostatnim odcinku programu Edyta podeszła do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu i, ku własnemu zaskoczeniu, zdała go już za pierwszym razem.

"Ludzie, jestem kierowcą" - napisała później na Instagramie, ciesząc się z własnego sukcesu.

Sam egzamin nie został pokazany ma antenie, ale instruktorzy diwy zdradzili widzom, że nie obyło się bez chwil grozy. W pewnym momencie, podczas wykonywania łuku na placu manewrowym, Edyta wykonała zbyt silny skręt, ale finalnie udało jej się wybrnąć i naprawić błąd.

Pierwszą osobą, którą gwiazda poinformowała o sukcesie był jej syn Allan, który przyznał, że jest z niej bardzo dumny.

"Przeżyła trochę podczas tego programu" - dodał.

Dwa tygodnie po zdaniu egzaminu Edyta Górniak odebrała prawo jazdy i zawiozła dzielnych instruktorów na swój koncert w Krakowie.

Daniel Craig

Nie wiemy, jaką nagrodę dla swojego instruktora przygotował filmowy James Bond, czyli Daniel Craig, ale ten przyznał w wywiadzie, że aktor to "wyjątkowo fajny facet", który z pokorą podszedł do pierwszego w życiu egzaminu na prawo jazdy. Filmowy amant miał wtedy 44 lata.

"Nikomu nie należą się fory, bez względu na to, kim jest" - powiedział Richard Fernandez ze szkoły kierowców Professional Driving School of the Americas na Manhattanie. To właśnie ta jednostka podjęła się wyszkolenia filmowego Bonda, by w pełni legalnie mógł pojawiać się na ekranie w scenach spektakularnych pościgów. Fernandez przyznał, że poszedł tylko na jedno ustępstwo - aktor uczęszczał na zajęcia indywidualne i w sali wykładowej był zawsze sam.

Kurs Craiga skupiał się na zachowaniu na drodze w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, parkowaniu równoległym oraz niebezpieczeństwach, jakie niesie z sobą prowadzenie pojazdu po alkoholu. Aktor zdał egzamin za pierwszym razem, a wspierał go najlepszy przyjaciel.

Ewelina Ruckgaber

Ewelina Ruckgaber, aktorka znana głównie z serialu "Gliniarze" i występu w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", postanowiła nie czekać do czterdziestki i zdała egzamin na prawo jazdy w wieku 38 lat. Aktorka i wokalistka opublikowała w lipcu na Instagramie post, w którym podzieliła się z fanami swoim sukcesem:

"Zrobiłam to!!! Może i po 20 latach od ukończenia kursu, ale za to za pierwszym razem!!!" - napisała dumna.

Ewelina, która, podobnie jak Dorota Szelągowska, potrzebowała wielu lat, by podejść do jednego z najtrudniejszych egzaminów w życiu, podzieliła się z fanami fotką, na której pozuje na tle żółtej "elki", która przyniosła jej tyle szczęścia. Teraz serialowa policjantka będzie mogła legalnie zasiadać za kierownicą policyjnego radiowozu.

Rozwiń

Krystian Wieczorek

Krystian Wieczorek, aktor znany głównie z seriali "M jak miłość" oraz "Pierwsza miłość", również nie czekał z "prawkiem" do czterdziestki. Aktor miał 38 lat, gdy podszedł do egzaminu i zdał, choć nie ukrywał w wywiadach, że było "naprawdę trudno".

"Stary koń jestem i późno się do tego zabrałem. Nie było w moim środowisku nikogo, kto zmusiłby mnie do tego w młodym wieku, a to jest najlepszy moment, ale myślę, że nawet w wieku 38 lat można się tego wszystkiego nauczyć. Mimo że jest bardzo dużo zagadnień, można się nauczyć jeździć" - powiedział w wywiadzie dla DD TVN.

Aktor przyznał też z uśmiechem, że wykorzystał swój urok osobisty i poprosił panią egzaminatorkę, by w trakcie jazdy nie milczała, ale starała się z nim rozmawiać. Może to jest sekret jego sukcesu?

Beyonce Knowles

Jak się okazuje, podejście do egzaminu na "prawko" przerasta nawet największe, charyzmatyczne osobowości. Beyonce Knowles, jedna z najbardziej utalentowanych i utytułowanych wokalistek świata oraz prawdziwa bizneswoman, przez wiele lat korzystała z usług szoferów oraz męża, aż wreszcie postanowiła zmierzyć się z wyzwaniem i zawalczyć o własny dokument.

Gdy Beyonce podeszła do egzaminu na prawo jazdy miała 29 lat. Wcześniej długo trenowała pod okiem swojego męża, rapera Jaya-Z, więc zdała za pierwszym razem!

Paradox Museum w Londynie. Zabawa w krainie złudzeń optycznych © 2024 Associated Press