Poznaj dokładnie białą kapustę

Czy komukolwiek trzeba przedstawiać białą kapustę? Zazwyczaj nie, bo nasze tradycyjne polskie dania często wymagają jej użycia, a jak już zostało wspomniane, trudno jej nie spotkać w sklepach i na targowiskach w trakcie 365 dni w roku. Wiadomo też, że nadal w wielu polskich domach istnieje coroczna tradycja, aby nasze spiżarnie wypełniła kiszona kapusta, która doskonale wpływa na naszą odporność oraz kondycję jelit. Faktem jest, że główki kapusty najczęściej są poddawane obróbce termicznej, ponieważ tylko tak można z niej wyczarować kulinarne pewniaki, ale rzadziej decydujemy się, aby zjeść ją na surowo. Co prawda, surówka z białej kapusty wymaga odrobiny zachodu, aby była miękka i wpisała się w nasze gusta, ale wysiłek się zawsze opłaci, ponieważ oferuje naprawdę wiele dla naszego zdrowia.

"Na zdrowie": Drogocenne właściwości kapusty POLSAT GO

Przyjrzyj się temu, co oferuje biała kapusta

Biała kapusta jest dostępna przez cały rok, więc grzechem byłoby z niej nie korzystać 123RF/PICSEL

Surowa biała kapusta nie zachwyca smakiem, trzeba to przyznać szczerze: dopiero zestawiona z innymi dodatkami może naprawdę kusić swoimi walorami. Inaczej jest z właściwościami zdrowotnymi, których ma bez liku, więc to koronny argument, aby nie była traktowana jako drugoplanowy składnik w naszej kuchni. Co możemy znaleźć w białej kapuście? Zacząć trzeba od witamin, które ma w szczodrej ilości: na liście zaszczytne miejsce znajdują A, C, E, K oraz z grupy B, w tym cenny dla kobiet ciężarnych - kwas foliowy.

Jeśli chodzi o pierwiastki, to na pierwszy plan wysuwa się siarka. Z jednej strony odpowiada za dość specyficzny zapach i smak warzywa, który nie wszystkim może przypaść do gustu, ale jej obecność w codziennej diecie jest nieoceniona. Ponadto to dość cenne źródło genialnego duetu: czyli potasu i magnezu, ale obok nich jest również obecny wapń, który dla seniorów jest na wagę złota.

Co daje nam jedzenie białej kapusty?

Skoro wiemy już, jakie składniki odżywcze oferuje nam biała kapusta, czas poznać, jakie wymierne korzyści daje nam włączenie jej do diety. Przede wszystkim warto się z niej korzystać szczególnie jesienią i zimą, ponieważ doskonale wpływa na odporność. Działanie jest potwierdzone obecnością zarówno witaminy C, jak i siarki. Ta druga substancja ma również działanie antybakteryjne oraz przeciwwirusowe, dlatego warto ja spożywać wtedy, kiedy męczą nas drobne infekcje, szczególnie górnych i dolnych dróg oddechowych. Ponadto przez cały rok powinni się nią zainteresować szczególnie sercowcy. Dlaczego? Ponieważ to zasługa z kolei potasu i magnezu, gdyż te minerały mogą poprawić funkcjonowanie najważniejszego mięśnia w naszym organizmie, czyli serca, ale także mogą unormować ciśnienie tętnicze krwi. Warto wiedzieć, że niezwykle cenna jest witamina K, ponieważ wzmacnia krew, a także zapewnia jej prawidłową krzepliwość.

Włącz białą kapustę do diety: skutki będzie widać gołym okiem

Biała kapusta to składnik klasycznych polskich dań, ale można jeść ją na surowo 123RF/PICSEL

Kolejny argument, żeby sięgnąć po białą kapustę? Proszę bardzo. To wdzięczne warzywo, które jest częstym składnikiem diet odchudzających. Po pierwsze ma mało kalorii (ok. 30 kcal w 100 g), co z całą pewnością nie jest zamachem na szczupłą sylwetkę. Ponadto to ogromne źródło błonnika pokarmowego, który nazywany jest sprzymierzeńcem jelit. Pomaga się im oczyszczać, pozbywać się złogów, a także przyspieszyć procesy trawienia. Zjadanie białej kapusty, która jest źródłem pełnowartościowego błonnika, pomaga również utrzymać odporność w ryzach, gdyż substancja wspiera mikroflorę jelitową oraz może ograniczyć wysoki poziom cholesterolu.

Biała kapusta jest również pomocna w utrzymaniu zdrowego i młodego wyglądu skóry. To zasługa obecności witamin A, C, E. Pierwsza z nich hamuje rozwój stanów zapalnych, druga pomaga syntetyzować kolagen, natomiast trzecia pomaga redukować zmarszczki na naszej twarzy.

W kapuście jest moc antyoksydantów

Biała kapusta to warzywo idealne na odchudzanie, ale nie tylko 123RF/PICSEL

Antyoksydanty, zwane również przeciwutleniaczami odgrywają kolosalną rolę w diecie człowieka. Można ją łatwo znaleźć w codziennej diecie, bo taką rolę spełniają niektóre witaminy. Inaczej jest w przypadku białej kapusty, ponieważ można znaleźć w niej dodatkowe substancje, które charakteryzują się prozdrowotnymi właściwościami. Do nich zaliczają się m.in. indole i izotiozyjaniny. Spełniają bardzo ważną funkcję, ponieważ mogą redukować ilość wolnych rodników, które odpowiedzialne są za powstawanie chorób cywilizacyjnych, a także spowalniają procesy starzenia się komórek organizmu. Dodatkowo antyoksydanty pomagają również pozbyć się nadmiaru toksyn, co z łatwością odciąża zarówno nerki, jak i wątrobę.