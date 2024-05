Na co jest dobry olej z pestek porzeczek?

Kiedyś istniało przekonanie, że tłuszcze nie są zdrowie. Fakt, niektóre z nich nie powinny być w codziennej diecie, ale chlubnym wyjątkiem są tutaj oleje tłoczone na zimno. Co prawda, najwięcej zasług zawsze zbiera oliwa z oliwek, ale nie tylko ona zawiera szereg właściwości, które nie są obojętne dla naszego zdrowia. Przykładem może być porzeczka, a dokładnie pestki tych owoców. Co ciekawe produkt ma bardzo przyjemny owocowy smak, więc na pewno znajdzie swoich zwolenników. Z racji tego, że olej z pestek porzeczek ma specyficzne właściwości, nie powinien być poddawany obróbce cieplnej, więc można sięgać po niego na zimno i w takiej formie dodawać go do potraw albo stosować zewnętrznie jako kosmetyk.

Oleje roślinne. Nie każdy nadaje się do smażenia Interia.tv

Spójrz na skład oleju z porzeczek

Nienasycone kwasy tłuszczowe to najcenniejsze, co oferuje olej z pestek porzeczek. Kwasy omega-3 oraz omega-6 pomagają utrzymać poziom cholesterolu i ciśnienia na prawidłowym poziomie, wzmocnić pracę serca, poprawić funkcjonowanie mózgu oraz być pomocne, kiedy podejmujemy się wytężonego wysiłku umysłowego, a ciało jest podatne na stres. Okazuje się, że w tym tłuszczu można znaleźć dodatkowo jeszcze jeden składnik, który podbija właściwości zdrowotne tego specyfiku. Mowa o kwasie stearydynowym, który ma nie tylko takie same właściwości poprawiające działanie układu krążenia i nerwowego, ale dodatkowo pomaga rozprawiać się ze stanami zapalnymi powodującymi inne, poważniejsze schorzenia takie jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, czy reumatoidalne zapalenie stawów.

Lista zalet nie ma końca

Czarne porzeczki redukują poziom cholesterolu i cukru we krwi 123RF/PICSEL

Nienasycone kwasy tłuszczowe to tylko wstęp do tego, co oferuje olej z pestek porzeczek. Do szlachetnej listy cennych związków zaliczyć trzeba jeszcze karotenoidy, flawonoidy, fitosterole czy kwasy fenolowe. Wszystko to sprawia, że otrzymujemy silny przeciwutleniacz, który likwiduje wolne rodniki, zmniejsza stany zapalne, a także opóźnia procesy starzenia się komórek organizmu. Ponadto produkt pomaga również zachować prawidłowy profil lipidowy, chronić stawy, poprawiać odporność oraz działać przeciwalergicznie.

Warto wspomnieć o kosmetycznym kontekście oleju z pestek porzeczek. Okazuje się, że zawiera ogromną dawkę witaminy E, zwanej "witaminą młodości". Warto ją suplementować wtedy, kiedy zależy nam na tym, aby wyglądać młodziej, ponieważ poprawia kondycję skóry, uelastycznia ją, pomaga syntetyzować kolagen, a także może wygładzać zmarszczki oraz zapobiegać nowym.

Jak stosować olej z pestek porzeczki?

Oleje są wbrew pozorom zdrowe i trzeba wlączyć je do diety 123RF/PICSEL

Jeśli już upatrzyliśmy sobie olej w sklepie, to warto dowiedzieć się, jak go stosować. Jeśli chcemy przyjmować go tak, jak suplement diety, to wystarczy spożywać jedną łyżkę dziennie. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodawać go również do potraw na zimno. Sprawdzi się jako dodatek do sałatek, pieczywa albo do innych ulubionych dań. Oczywiście, można stosować olej z porzeczki bezpośrednio na skórę jako kosmetyk na noc. Wcześniej warto jednak go wymieszać z niewielką ilością zwykłego balsamu lub kremu do pielęgnacji, jaki stosujemy na co dzień.