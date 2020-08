PORADY |

Są takie produkty, po które nie powinno się sięgać wieczorną porą. Wyjaśniamy, dlaczego spożywanie ich przed snem może zaszkodzić.

1 / 6

Owoce Nie wszyscy wiedzą, ale owoce nie są najlepszym pomysłem na kolację czy wieczorne przekąski. Szczególnie należy uważać na jabłka, gruszki, śliwki, winogrona, banany, czereśnie oraz arbuzy. Owoce są zdrowe, ale też słodkie. Zawierają sporo cukru, dlatego nie powinno się ich wprowadzać do wieczornego menu. Cukier powoduje szybki wzrost poziom glukozy we krwi, dzięki czemu po ich zjedzeniu mamy dużo energii. Równie szybko jest też trawiony co skutkuje spadkiem energii i ponownym uczuciem głodu. Jedzenie owoców na noc może też przyczynić się do przybierania na wadze.