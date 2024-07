Przez długi czas utrzymywano, że koty nie są tak mądre i inteligentne jak psy i na wielu płaszczyznach nie mogą się z nimi równać. Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku przeprowadzono jednak badania, które zadały kłam tym tezom. Badacze z Berlina przeprowadzili ciekawy eksperyment, który udowodnił, że koty nie tylko nie odstają w niczym od psów, ale nawet mogą być od nich mądrzejsze!

Berlińscy naukowcy umieścili kawał mięsa w szafce i zamknęli ją na klucz, ale ten nadal pozostał w zamku. Pies postanowił zdobyć obiad za wszelką cenę - podskakiwał, atakując szafkę, próbował ją nawet rozwalić. Kot podszedł do tego problemu w zdecydowanie inny sposób - skupił się na kluczu, bo od razu zrozumiał, że tylko dzięki niemu dostanie się do środka. Co ciekawe, futrzak przypomniał sobie, że ludzie kręcili kluczem i odwzorował ich zachowanie, finalnie dostając się do szafki i zdobywając mięso. Badanie przeprowadzono wprawdzie na dwóch osobnikach i istnieje prawdopodobieństwo, że wybrany kot był po prostu mądrzejszy od psa, ale wynik tego eksperymentu zachęcił naukowców do dalszych badań.

Ostatnie dekady potwierdziły, że zarówno koty jak i psy to mądre, inteligentne zwierzęta, ale w kompletnie inny sposób. Kocia psychika jest bardzo złożona i wciąż niewiele o niej wiemy. Psy poznaliśmy już zdecydowanie lepiej, może dlatego uznaliśmy, że są nam bliższe i łatwiej jest nam nawiązać z nimi kontakt. Jedno jest pewne - koty obdarzone są wysoką inteligencją interpersonalną - są bardzo sprytne, pomysłowe i kreatywne, ale działają zawsze na swoich zasadach i wtedy, gdy mają na to ochotę.

Koty są mądre, ale różnią się między sobą poziomem inteligencji. Chcesz sprawdzić, czy twój futrzak to prawdziwy bystrzacha? Oto pięć oznak, że jest wzorcowym inteligentem!

Lubi zabawę w chowanego

Jeśli twój kot kocha zabawę w chowanego i nigdy nie odmówi sobie takiej rozrywki, to bezdyskusyjnie można nazwać go inteligentnym. Jak to sprawdzić? Przygotuj kulki z szeleszczącego, błyszczącego papieru i schowaj je w różnych miejscach w domu. Jeśli obserwujący twoje zachowanie kot po chwili podejmie wyzwanie i zacznie szukać kulek, to znak, że jest inteligentny i lubi przygody. Jeśli dodatkowo znajdzie wszystkie, ukryte kulki, to możesz być dumny - masz w domu prawdziwego bystrzaka!

Niczego się nie boi

Koty to z reguły odważne, niezależne zwierzaki, które niczego się nie boją. Jak w każdej grupie, i w tej zdarzają się jednak wyjątki - wycofane, nieśmiałe, a nawet tchórzliwe osobniki. Wpływ na to ma bez wątpienia osobowość, w którą trudno ingerować - każdy kot jest inny i każdy wspaniały! Przyjęło się jednak sądzić, że odważne, otwarte i szukające wyzwań koty charakteryzuje większa inteligencja. Jeśli twój kot jest odważny i niczego się nie boi, to znak, że masz w domu prawdziwego inteligenta.

Chętnie z tobą rozmawia

Choć przez długi czas myślano, że koty to samotnicy, chodzący zawsze i wszędzie swoimi drogami, to naukowcy już dawno udowodnili (a domowe mruczki potwierdziły), że koty uwielbiają towarzystwo ludzi i bardzo łakną kontaktu ze swoim opiekunem. Badania wykazały, że opiekunowie kotów, którzy dużo i chętnie z nimi rozmawiają, mogą liczyć na wzajemność!

Choć koty mają swój własny język i kontaktują się z ludźmi głównie za pomocą mowy ciała, to niektóre osobniki chętnie i często wdają się w dialog z człowiekiem. Kot, który próbuje nawiązać taki kontakt i chętnie odpowiada opiekunowi, wydając z siebie specyficzne odgłosy, to zdecydowanie bardzo inteligentny egzemplarz!

Koty są mądre, ale różnią się między sobą poziomem inteligencji. 123RF/PICSEL

Wykazuje talent aktorski

Koty to w większości bardzo sprytni kombinatorzy, którzy są w stanie zrobić wiele, by osiągnąć swój cel. Chętnie grają także na emocjach opiekuna - na pewno nieraz twój kot okazał ci kompletny brak zainteresowania lub obraził się na ciebie, gdy postanowiłeś wyjechać na wakacje bez niego. Nadąsany, smutny, niedopieszczony smaczkami kot to całkiem częsty widok. Nie każdy właściciel ma jednak świadomość, że to tylko poza, która bardzo często ma niewiele wspólnego z prawdziwymi emocjami mruczka.

Jeśli twój kot to urodzony aktor, który potrafi odegrać każdą rolę i z jej pomocą uzyskać to, na czym mu zależy (czyli głównie smaczki), to możesz się pochwalić naprawdę inteligentnym futrzakiem.

Koty potrafią być bardzo komunikatywne 123RF/PICSEL

Uczy się na swoich błędach

Koty to zwierzaki, które całe życie ryzykują. Mruczki uwielbiają adrenalinę i wyzwania - chętnie wspinają się na najwyższe meble w domu, chowają w misach, a nawet wąskich flakonach, wciskają swoje giętkie ciała tam, gdzie nie powinny, a nawet pozwalają sobie na ucieczki z domu. Czasem jednak te przygody kończą się dla nich źle - niejeden kot utknął w zbyt ciasnym przedmiocie, zaklinował się w oknie ("uchyły", z których często korzystamy, mogą być dla nich bardzo niebezpieczne) lub napotkał na spore problemy próbując wrócić do domu (koty wychodzące narażone są na wiele niebezpieczeństw, a same są ogromnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt i ptaków oraz całego ekosystemu).

Jeśli twojemu kotu przydarzyła się taka nieprzyjemna, a nawet niebezpieczna przygoda, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że już jej nie powtórzy. Według naukowców, koty uczą się na swoich błędach i wyciągają z nich wnioski. Jeśli twój mruczek zaklinował się kiedyś w oknie i od tego czasu trzyma się od niego z daleka, to znak, że jest naprawdę inteligentny i nie powtarza głupich błędów!

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne