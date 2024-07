Świerzbnica — co to za roślina?

Roślina nie ma dużych wymagań. Spotkać ją można na łąkach, leśnych polanach, pastwiskach, nieużytkach rolnych, obrzeżach lasów i wzdłuż dróg. Świerzbnica dobrze sprawdza się w łąkach kwietnych , które nie wymagają ani nawadniania, ani koszenia. Stają się za to domem dla wielu pożytecznych stworzeń i pomagają zatrzymywać w glebie wilgoć znacznie lepiej niż standardowe trawniki .

Zwykle osiąga od 30 do 80 centymetrów wysokości. Długie łodygi są owłosione i rozgałęziają się w górnej części rośliny. Lancetowate liście zebrane są w rozety, lecz najbardziej efektownie prezentują się kwiaty przypominające półkuliste koszyczki. Zwykle przyjmują barwę różową lub jasnofioletową, choć można trafić również na egzemplarze czerwone, błękitne i białe. Świerzbnica kwitnie od czerwca do września. Warto wspomnieć, że jest rośliną miododajną. Przez całe lato będzie zdobić ogród i przyciągać do niego pożyteczne owady, w tym pszczoły.