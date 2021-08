PORADY |

Nie tylko barszcz Sosnowskiego, przed którym w każdym sezonie publikowane są liczne ostrzeżenia, może być groźny lub po prostu nieprzyjemny dla człowieka. Oto rośliny, na które powinieneś uważać.

Barszcz Sosnowskiego to chyba najbardziej znana roślina z tych, które mogą wydzielanymi przez siebie substancjami wyrządzić człowiekowi krzywdę. Ta wysoka (ma zazwyczaj do 4 m) roślina o dużych, pierzastodzielnych, liściach i grubym, wysokim pędzie kwiatostanowym z wyglądu przypomina przerośnięty koper lub barszcz zwyczajny, z którym jest często mylona. Sok rośliny zawiera związki kumarynowe, które w kontakcie ze światłem słonecznym powodują oparzenia II i III stopnia. Objawy nie ujawniają się od razu, a dopiero od pół godziny do dwóch godzin od kontaktu z rośliną. Co charakterystyczne, po tygodniu miejsca oparzone przez barszcz Sosnowskiego ciemnieją - może się to utrzymywać do kilku miesięcy. Groźne są także opary z rośliny - jeśli dotrą w okolicę oczu, mogą spowodować uszkodzenie lub utratę wzroku; mogą powodować także duszności, wymioty czy bóle głowy. Co ważne, związki kumarynowe, które wiążą się z DNA mogą spowodować działanie rakotwórcze oraz uszkadzające płód. Przy oparzeniu barszczem Sosnowskiego należy pilnie skontaktować się z lekarzem - zwłaszcza w przypadku dzieci czy osób cierpiących na choroby przewlekłe. W ich wypadku oparzenia barszczem Sosnowskiego mogą stać się nawet przyczyną śmierci. Barszcz Sosnowskiego to roślina bardzo trudna do zwalczenia. Jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski.