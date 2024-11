Co założyć na bal andrzejkowy? Zachwyć i przykuj wzrok

Kiedy w kalendarzach coraz wyraźniej rysują się plany sylwestrowe, wielu szykuje się najpierw na zabawę andrzejkową . Impreza - czasami huczniejsza, z muzyką i tańcami, częściej zaś organizowana w formie spotkań z przyjaciółmi - odbywa się w wigilię świętego Andrzeja, czyli w nocy z 29 na 30 listopada . Z zasady wypełniona chęcią zajrzenia w przyszłość, przez co pełna wróżb i magii, jest jednocześnie ostatnią okazją na zorganizowanie hucznej zabawy przed adwentem. Nie sposób odmówić jej więc także jej stylizacyjnej strony.

Andrzejki są idealną okazją, by odłożyć w głąb szafy codzienne, chociaż nieco elegantsze zestawienia, sięgając po te bardziej wyjściowe, zarezerwowane na huczniejsze momenty. Mile widziane, zgodnie z motywem przewodnim podobnych imprez (a więc tajemniczością i magiczną niewiadomą) są takie elementy garderoby, które z daleka będą przyciągać wzrok - pełne blasku i awangardy . Chociaż szaleństwa są w tym przypadku wskazane, opcji jest wiele.

Tegoroczne trendy, na długo przed Sylwestrem i świętami, zdominowały cekiny - już teraz okrzyknięte największym hitem ostatnich dni tego roku. Na co dzień, z uwagi na swój odważny charakter, raczej pomijane, wraz z nadejściem andrzejek powinny znaleźć się na liście ewentualnych opcji. Wieczór wróżb i magii to bowiem jedna z niewielu okazji w ciągu roku, kiedy błyszczenie od stóp do głów jest wręcz mile widziane.