Najlepsza przyprawa korzenna do świątecznych ciasteczek i ciast? Taka, którą przygotujemy samodzielnie. W sklepach są oczywiście dostępne rozmaite propozycje, ale w składzie niektórych "gotowców" na pierwszym miejscu widnieje cukier. Domowa mieszanka pozwoli uniknąć takich dodatków. Co więcej, możemy samodzielnie zmieniać proporcje, dodawać ulubione przyprawy, jak i wykluczać te, których nie darzymy zbytnią sympatią.

Ze względu na charakterystyczny smak i aromat są wykorzystywane jako dodatek do ciast, ciasteczek, deserów czy rozmaitych potraw. Często są również dodatkiem do zimowych, rozgrzewających herbat czy kawy. Należy jednak stosować je z umiarem, ponieważ dość łatwo mogą całkowicie zmienić smak dania czy napoju.

Cynamon: jedna z najpopularniejszych przypraw. Bez cynamonu trudno wyobrazić sobie niejedną potrawę, deser, a czasami nawet i kawę. Ma on charakterystyczny smak i zapach, który kojarzy się właśnie z jesienią i zimą. Cynamonowe bułeczki? To jest to! Trudno wyobrazić sobie bez niego również świąteczne wypieki, a zwłaszcza ciasteczka. W jego stosowaniu należy zachować umiar - cynamon nie przepada za konkurencją i w łatwy sposób potrafi zdominować smak całej potrawy czy deseru.