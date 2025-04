Wyjątkowe wielkanocne śniadanie - te przepisy robią furorę

Wielkanocna tarta z białą kiełbasą

Kruche ciasto, delikatna masa jajeczna i najwyższej jakości biała kiełbasa Sokołów to połączenie, które świetnie sprawdzi się na wielkanocnym stole. Dodatek patisonów i groszku nadaje tarcie świeżości, a papryka i cebula podkreślają wyrazisty smak nadzienia. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają ciekawej alternatywy dla tradycyjnych pasztetów i mięsnych pieczeni. Jak przygotować tartę?

Do miski przesiewamy 300 g mąki pszennej tortowej i 50 g mąki krupczatki, dodajemy 200 g posiekanego zimnego masła, 1 łyżeczkę soli, 1 łyżkę śmietany 18% i 2 żółtka. Szybko zagniatamy ciasto, formujemy kulę i wkładamy do lodówki na 20 minut. Schłodzone ciasto wałkujemy, wykładamy nim natłuszczoną blachę. Następnie wsadzamy na kilka minut do zamrażarki, po czym nakłuwamy widelcem, przykrywamy papierem, obciążamy kulkami do pieczenia lub fasolą i pieczemy przez 15 minut w 180 stopniach Celsjusza z obciążeniem, a potem kolejne 13 minut - bez.

W wysokim naczyniu miksujemy 4 jajka z 150 g serka śmietankowego kanapkowego i 100 g śmietany 18%, doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy ½ szklanki startego żółtego sera. Mrożony groszek (⅔ szklanki) gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Kiełbasę Białą Wieprzową NATURRINO Sokołów (1 opakowanie) przekrawamy wzdłuż i nacinamy, dużą czerwoną cebulę kroimy na kawałki, patisony (6-8 sztuk) osuszamy i kroimy w plasterki, szpiczastą dużą paprykę kroimy w talarki.

Na upieczonym spodzie rozkładamy kiełbasę i warzywa, zalewamy masą jajeczną, posypujemy 3 łyżkami pestek słonecznika i pieczemy 40 minut, aż tarta się zetnie i zarumieni. Przed podaniem dekorujemy listkami bazylii.

Sałatka jarzynowa w wersji premium z szynką Basiuni

Sałatka jarzynowa to klasyka świątecznego stołu, ale w tym wydaniu nabiera wyjątkowego charakteru. Szynka Basiuni dodaje wyrazistego smaku i świetnie komponuje się z warzywami oraz kremowym sosem. To idealna opcja dla miłośników tradycji, którzy jednocześnie chcą spróbować czegoś nowego.

Kroimy w kostkę 3 ugotowane i obrane ziemniaki, 3 ugotowane i obrane marchewki, 250 g ogórków konserwowych i 1 obrane jabłko. 5 jajek gotujemy na twardo i również siekamy w kostkę. Do miski dodajemy odsączony groszek z puszki oraz przygotowane wcześniej składniki, delikatnie mieszamy. Łączymy ½ szklanki majonezu z ½ szklanki kwaśnej śmietany 18%, dodajemy do sałatki, doprawiamy solą i pieprzem. Całość mieszamy dokładnie, a następnie zawijamy w 10 plastrów szynki Basiuni. Przed podaniem chłodzimy w lodówce.

Jajka faszerowane szynką kruchą i pieczarkami

Zobacz galerię

Faszerowane jajka to obowiązkowy element wielkanocnego śniadania, a ta wersja zachwyca chrupiącą panierką i aromatycznym nadzieniem. Połączenie pieczarek, kruchej szynki i świeżych ziół sprawia, że smakują wyjątkowo. To świetna alternatywa dla klasycznych jajek w majonezie.

Cebulę i 400 g pieczarek oczyszczamy i kroimy drobno, a następnie podsmażamy na patelni. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Dodajemy 1 opakowanie szynki kruchej wędzonej Sokołów pokrojonej w kostkę i smażymy do uzyskania złotego koloru. 10 jajek gotujemy na twardo, kroimy na pół razem ze skorupką, po czym wydrążamy środek, zostawiając samą skorupkę. Jajka ścieramy na tarce, mieszamy z pieczarkami, szynką, posiekanym pęczkiem szczypiorku i ½ pęczka natki pietruszki. Dodajemy 2 łyżki majonezu i dokładnie łączymy składniki. Farsz nakładamy do skorupek, obtaczamy w panierce panko i smażymy na rozgrzanym oleju, aż panierka stanie się chrupiąca i złocista.

Chrupiąca pasta jajeczna z boczkiem

Chipsy boczku Martyna Taras FILMSEE / Interia

Pasta jajeczna to jeden z najprostszych i najsmaczniejszych dodatków do świątecznego pieczywa, ale w tej wersji zyskuje nowy, chrupiący wymiar. Chipsy z boczku tworzą idealną kompozycję smakową. To propozycja dla tych, którzy lubią klasyczne smaki w nowoczesnej odsłonie.

Na blasze układamy 1 opakowanie surowego boczku wędzonego Sokołów Excellent Line i pieczemy w 180 stopniach Celsjusza przez 15 minut, aż będzie chrupiący. Gotujemy na twardo 5 jajek, po czym obieramy je ze skorupek i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Do miski dodajemy drobno posiekaną połówkę cebuli, połówkę małej papryczki chilli, ząbek czosnku, 2 łyżki majonezu, sól, pieprz oraz starte jajka. Mieszamy na jednolitą masę. Wystudzony boczek siekamy w grubą kostkę. Część dodajemy do pasty jajecznej. Tak przygotowane danie przekładamy na półmisek, dekorujemy posiekanym koperkiem i posypujemy resztą pozostałego boczku. Pasta sprawdzi się jako dodatek do żytniego pieczywa lub chleba tostowego.

Wielkanocne śniadanie to czas, kiedy liczy się nie tylko smak, ale i jakość produktów. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze dania będą wyjątkowe, warto sięgnąć po sprawdzone wyroby mięsne. W sklepach firmowych Sokołów i Wędliny z Borów znajdziemy wyśmienitą białą kiełbasę, szeroki wybór najwyższej jakości mięs oraz wędlin , które sprawią, że nasze świąteczne potrawy będą smakować jeszcze lepiej.

Materiał promocyjny