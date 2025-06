Wieczorne objadanie się słodyczami to pokusa, której trudno się oprzeć - zwłaszcza latem. Ale co tak naprawdę dzieje się w organizmie, gdy sięgamy po porcję lodów tuż przed snem? Dietetyk Bartek Szemraj postanowił to sprawdzić na własnej skórze (i poziomie cukru we krwi).