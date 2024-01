Spis treści: 01 Michał Rusinek i wymagająca relacja z polską noblistką

02 Smutne oblicze zabawnej satyry według Rusinka

03 Plany na przyszłość Michała Rusinka

Michał Rusinek i wymagająca relacja z polską noblistką

Michał Rusinek zasłynął w Polsce jako literaturoznawca, pisarz, ale też jako sekretarz Wisławy Szymborskiej, a po jej śmierci prezes fundacji jej imienia. To on także z pasją śledzi zmiany zachodzące w języku polskim i jak nikt inny potrafi się nimi fascynować.

Pamięć pisarza jest także niezwykłą skarbnicą wspomnień o polskiej noblistce, z którą przez lata współpracował.

W podcaście Alicji Resich "Zbliżenia" Michał Rusinek wrócił myślami do Wisławy Szymborskiej, ale też opowiedział o swojej pracy i o problemach w nich, z jakimi się boryka do teraz.

Mówiąc o pracy, trudno nie ująć tam właśnie tej dotyczącej Wisławy Szymborskiej. Michał Rusinek z dużym sentymentem mówi o poetce, twierdząc, że choć ich relacja nie należała do najłatwiejszych, to udało im się zaprzyjaźnić.

Zdjęcie Michał Rusinek jest nie tylko cenionym pisarzem, ale także jego wspomnienia są skarbnicą wiedzy na temat polskiej noblistki / AKPA

Według pisarza trudno było utrzymać z Wisławą Szymborską kontakt czysto zawodowy.

"Bardzo szybko przeszła na ‘ty’ z moimi dziećmi, nawet lekko je demoralizując" - przyznał z uśmiechem Rusinek w rozmowie z Resich, dając do zrozumienia, że Wisława Szymborska obecna była nie tylko w jego życiu, ale także w życiu jego całej rodziny.

Łączyła ich także miłość do limeryków, które budziły niemałe zainteresowanie świata poetyckiego.

Michał Rusinek wspomniał także o makabreskach, które z zamiłowaniem tworzyła Szymborska, inspirując się nazwiskami dostrzeżonymi na cmentarnych nagrobkach.

Smutne oblicze zabawnej satyry według Rusinka

Michał Rusinek zapytany przez Alicję Resich, skąd to zamiłowanie u niego do satyry w poezji, odpowiedział niezwykle krótko, zaskakując stwierdzeniem, że on osobiście ma z nią problem.

"Uważam, że satyra jest takim rodzajem mówienia o świecie, który ma jakąś nadzieję, że ten świat uda się naprawić" - skomentował Rusinek.

Zdjęcie Michał Rusinek jest prezesem Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej / Beata Zawrzel/REPORTER / Reporter

Poeta jest zdania, że niektórzy doskonale wiedzą, że świata nie da się naprawić, więc pozostaje tylko zabawa słowem, ironią i tworzenie makabresek.

Literaturoznawca zaznacza, że makabresek także niewiele było na przestrzeni lat w literaturze polskiej, a są one ciekawym sposobem postrzegania świata.

"Ja jako filolog postanowiłem jakoś tę białą plamę w literaturze uzupełnić" - stwierdził Rusinek.

Autor książek przyznał także, że pisanie, literatura jest dla niego ucieczką od trudnych wydarzeń w jego życiu.

"Może być to jakiś rodzaj lekarstwa" - mówi Michał Rusinek o swojej ucieczce od trudności w pisanie.

Plany na przyszłość Michała Rusinka

Fani pisarza nieustannie czekają na nowości od Michała Rusinka, ale w "Zbliżeniach" wyznał on, że aktualnie stara się nie pracować nad niczym nowym, gdyż zeszły rok był niezwykle intensywny pod kątem pracy zawodowej.

Także wiele działo się w Fundacji im. Wisławy Szymborskiej, której Michał Rusinek jest prezesem.

