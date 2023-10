To nie był jakiś konkretny jeden moment, to we mnie dojrzewało długo. Mniej więcej od momentu, kiedy zrobiłem film o moim ojcu i o Tadeuszu Konwickim - "Słońce i cień". Miałem 28 lat, wtedy poczułem, że zrobiłem coś zupełnie sam i panowałem nie tylko nad obrazem, ale i nad opowiadaniem, montażem - to było moje. Wtedy poczułem, że chciałbym reżyserować, ale jeszcze wiele lat byłem opratorem, zanim doszło do tego. Cały czas robiłem podejścia - zacząłem pisać pierwszego "Rojsta", 9-10 lat chodziłem od producenta do producenta i nikt nie chciał tego zrobić