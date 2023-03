Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska są małżeństwem od 10 lat. Ich związek wciąż zaskakuje fanów.

Paweł Domagała podbił serca publiczności swoim talentem, zarówno aktorskim, jak i muzycznym, a także sporym dystansem do siebie i poczuciem humoru. O artyście wciąż jest głośno, a on cieszy się kolejnymi propozycjami pracy. Zuzanna Grabowska, córka Andrzeja Grabowskiego także nie narzeka na brak popularności, a jej praca na planie filmowym jest często chwalona.

Choć razem tworzą małżeństwo od 2013 roku, to niektórzy wciąż są zaskoczeni faktem, że Paweł Domagała to zięć Andrzeja Grabowskiego.

Możliwe, że powodem tego zaskoczenia jest to, że para chroni swoje życie prywatne, ale tym razem goszcząc w programie Katarzyny Zdanowicz "Zdanowicz pomiędzy wersami", Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska uchylili rąbka tajemnicy i wystąpili razem.

Pierwsze czym zaskoczyli dziennikarkę było ich podejście do robienia sobie zdjęć z fanami. Gwiazdor zdradził, że nie fotografuje się z fanami w sytuacji prywatnej. Przytoczył przy okazji zabawną historię, która przytrafiła się aktorowi podczas pobytu w Jastarni.

"Szedłem ulicą z kubkiem kawy i pani podchodzi, a ja już krzyczę ‘sytuacja prywatna, na wakacjach jestem’, a ona po angielsku zapytała, gdzie kupiłem kawę" - powiedział Paweł Domagała.

Aktor wyjaśnił także, że odmawianie robienia sobie z nim wspólnego zdjęcia nie wynika z "gwiazdorzenia", a ze szczerości i szacunku dla fanów.

Inne podejście do robienia sobie "selfie" z fanami przedstawia Zuzanna Grabowska, która z uśmiechem zgadza się na taką formę uwiecznienia spotkania z przypadkowymi osobami.

Małżeństwo w domu i w pracy. Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska w podcaście video "Zdanowicz pomiędzy wersami"

Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska poznali się wiele lat temu i zanim stali się małżeństwem, brali udział razem z rozmaitych projektach.

Katarzyna Zdanowicz zapytała parę, jak im się pracuje razem.

"Bardzo dobrze. My pracujemy razem już bardzo długo. Byliśmy przecież razem na studiach, tam graliśmy razem sceny, tańczyliśmy razem" - wyjawiła Zuzanna Grabowska.

Okazało się, że małżeństwo grało nawet swego czasu... rodzeństwo. Z podobieństwa zażartowała żona Domagały, mówić o podobnym wzroście, a obecnie — o podobnych fryzurach.

Zuzanna Grabowska nie ukrywała, że często polega na doświadczeniu męża w pracy:

Cenię jego uwagi, wierzę mu po prostu. Często pomaga mi nagrywać castingi, ja też mu pomagam, więc jest to dobra współpraca chwaliła męża Zuzanna Grabowska

Katarzyna Zdanowicz zapytała o rywalizację w tym samym zawodzie między małżonkami.

"Ja nie zabiorę roli Pawłowi, a on nie zabierze moich ról" - odpowiedziała żartobliwie Zuzanna Grabowska.

Paweł Domagał poparł żonę i wyraził opinię, że rywalizacja "komu idzie lepiej w pracy" jest bez sensu.

"To jest bardzo niebezpieczne i historia pokazuje, czym to się może skończyć" - dodał Paweł Domagała.

Zuzanna Grabowska także zwróciła uwagę na to, że to zawód aktora jest trudnym zawodem, gdzie trzeba oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Jak widać, mimo wspólnej pracy na planie filmowym, małżeństwu wychodzi to doskonale.

Wiara Pawła Domagały. Podcast video Katarzyny Zdanowicz "Zdanowicz pomiędzy wersami”

"Chodzicie do kościoła, czy jest to u Was duchowość w innym wymiarze?" - zapytała niespodziewanie małżeństwo Katarzyna Zdanowicz w podcaście video "Zdanowicz pomiędzy wersami".

Odpowiedzi udzielił Paweł Domagała, który przyznał, że został wychowany w wierze katolickiej i wciąż jest wierzący, ale przechodził duży kryzys wiary.

"Wobec tego kryzysu zacząłem szukać innych chrześcijańskich odnóg. Czytałem, byłem zainteresowany, ale teraz muszę przyznać, że po dwóch latach poszukiwań, wróciłem, ale jednocześnie odłączając się od tego, co dzieje się w instytucji Kościoła katolickiego. Wróciłem duchowo" - przyznał Paweł Domagała.

Aktor dodał także, że katolicyzm najbardziej do niego przemawia i jest dla niego najbardziej zrozumiały.

Mocne słowa Pawła Domagały o pedofilii w Kościele również poruszyły dziennikarkę.

Odłączając ten cały syf od Kościoła, tę mafijną strukturę, to ta duchowa strona ‘skleja mi się’ tylko w Kościele katolickim powiedział Paweł Domagała o wierze

Artysta podkreślił, że bardzo żałuje, że nie może dokonać apostaci ze względu na sytuację w kościele, ale duchowa sfera jest dla niego niezwykle ważna.