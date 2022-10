Przed nami 6. odcinek "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". W programie pojawią się wyjątkowi goście

Tancerka programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz wszechstronny artysta w szóstym odcinku kulinarnego show Polsatu. Podczas serwisu do testowania dań zaproszona zostaje Sylwia Madeńska. A przy specjalnym stoliku Vienio, dla którego jedna z drużyn otrzymuje zadanie przygotowania specjalnych potraw. "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" już w środę o godz. 20:00 w Polsacie.

Zdjęcie Co wydarzy się w 6. odcinku programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"? / Krystian Szczęsny / materiały prasowe