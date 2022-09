W "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" polało się wyjątkowo dużo łez! Kto opuścił program?

Co wydarzyło się w czwartym odcinku programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"?

W czwartym odcinku "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" zadaniem uczestników było przygotowanie fit śniadania, obiadu i deseru dla szefa Mateusza oraz dla wyjątkowych gości: trenerki i Mistrzyni Świata Fitness Figure Classic - Kasi Dziurskiej i jednego z najbardziej popularnych youtuberów w Polsace - Blowka, która ma prawie 5 milionów subskrypcji swojego kanału.

Nie wszyscy kucharze rozumieli, co znaczy "fit", ale po czterdziestu pięciu minutach pod ocenę trafiły propozycje. Drużyna niebieskich zaliczyła wpadkę, serwując pszenną bagietkę z jajkiem smażonym na maśle. Z kolei czerwoni przesadzili z cukrem w deserze. Walka o punkty była bardzo zacięta! O wygranej zaważyło jedynie 0,5 pkt. Ostatecznie zwyciężyli czerwoni.

Czwarty serwis poprzedziły burzliwe wydarzenia w willi "Hell's Kitchen". Doszło do spięcia pomiędzy Michałem i Martą, której zarzucił kłamstwo. Potem nowa zawodniczka Niebieskich zwierzyła się Maćkowi z targających nią emocji i wysokich oczekiwaniach względem siebie.

Do tego wyznanie Huberta wprawiło pozostałych uczestników w konsternację. Podczas odprawy Igor zalał się łzami wyznając, że bardzo ciężko znosi tęsknotę za dziewczyną.

Uczestnicy musieli wziąć się szybko w garść, bo wrota "Piekielnej kuchni" zostały otwarte po raz czwarty. Wśród gości tym razem Milena Rostkowska-Galant, dziennikarka i prezenterka Polsatu oraz stylistka Malwina Wędzikowska. do tego stolik przy kuchni Niebieskich zajmuje ikona dziennikarstwa newsowego w Polsce, prezenter, wykładowca, dyplomata - Jarosław Gugała, który chciałby spróbować wszystkich przekąsek. - No naprawdę gorzej być nie może - ocenia Kamil.

Po raz pierwszy w tej edycji kuchnie zaczęły pracować tak, jak należy. Kolejne dania były wydawane na salę, a Mateusz Gessler nie szczędził pochwał za udane potrawy. Nad wszystkim ze spokojem czuwali kapitanowie Anna Anklewicz i Hubert Jabłoński.

Sielanka jednak nie trwała długo, bo kaczki Niebieskich, które wyszły spod rąk Michała, nie nadają się do podania. Jedna jest surowa, a druga "przeciągnięta". Do tego czkawką odbija się przygotowanie zbyt małej ilości serioli i zbyt wolne tempo pracy. Po kolejnych błędach Mateusz Gessler zamknął obie kuchnie.

Kto opuścił program w 4. odcinku programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"?

Nadszedł czas na dyskusje, kto powinien opuścić program. Czerwoni dosyć zgodnie uznali, że najsłabszymi ogniwami są Igor i Maciek. Z kolei u Niebieskich doszło do konfrontacji Michała z Martą, którzy debatowali czy kucharz został przez nią okłamany. Obok niej finalnie stanął Kamil, który zawiódł w roli kapitana, co sam przyznał przed grupą.

Ostatecznie decyzją Mateusza Gesslera program opuścił Maciek, któremu nie brakowało chęci, ale niestety umiejętności. - Bardzo doceniam to, co dziś zrobiłeś. Jeżeli chcesz się sprawdzić w kuchni, to musisz trenować. Odchodzisz z podniesionym czołem - powiedział do niego na koniec.

