5 pomysłów na bożonarodzeniowe dekoracje, które wykonacie całą rodziną

Tegoroczne święta będą inne od poprzednich. Okrojone grono rodzinne przy stole, niepokojące newsy dotyczące epidemii… Znamy jednak sposób, abyście mogli odzyskać magię świąt i poczuć bożonarodzeniową atmosferę. Co to takiego?

Zdjęcie Suszone owoce możesz posypać cynamonem i goździkami – w domu będzie unosił się świąteczny zapach /123RF/PICSEL

Dom oświetlony mnóstwem kolorowych lampek i przystrojony świątecznymi ozdobami z pewnością sprawi, że cała rodzina poczuje magię nadchodzących dni. Zamiast kupować w sieci plastikowe gotowce, możecie zrobić je wspólnie w domu. Jakie bożonarodzeniowe dekoracje wykonacie całą rodziną? Oto pięć pomysłów, które musisz koniecznie poznać!

Jak wykonać ozdoby świąteczne z suszonych owoców?

Marzy ci się wykonanie ekologicznych ozdób? Wykorzystaj plony ziemi. Jabłka, cytryny czy pomarańcze doskonale się do tego nadadzą. Jak się za to zabrać? Na początek warto zaopatrzyć się w ostry nóż oraz deskę do krojenia. Owoce należy pokroić w bardzo cienkie plasterki (to zdecydowanie zadanie dla rodziców lub starszego rodzeństwa), a następnie ułożyć na blaszce i upiec w piekarniku.



Uwaga!To pomysł, który wymaga sporo energii elektrycznej, piekarnik trzeba bowiem rozgrzać do najniższej możliwej temperatury i suszyć kilka godzin. Dużo bardziej ekologicznym sposobem jest ułożenie owoców na papierowych tackach i położenie ich na kaloryferze. Po kilku dniach owoce powinny być gotowe. Dla utrwalenia warto spryskać je lakierem do włosów lub pomalować bezbarwnym lakierem do paznokci.



Gotowe ozdoby można przewiązać nitką i zawiesić na choince lub w oknie. Ciekawym pomysłem będzie również utworzenie girlandy z kilkunastu plastrów - te możecie zawiesić na szafkach kuchennych lub przypiąć po bokach stołu.



Zdjęcie Zawieszki z szyszek i iglastych gałązek można położyć na stole lub ozdobić nimi świeczki / 123RF/PICSEL

Ozdoby z orzechów i szyszek - nie tylko na choinkę

Ekologiczną ozdobę można wykonać także z... orzechów włoskich! Młotek, drobne gwoździe oraz srebrna i złota farba z pewnością się przydadzą. Możesz pomalować całe orzechy lub wyjąć je z łupin i pomalować na złoto. Jeżeli zdecydujesz się pozostawić je w twardej skorupce - wbij delikatnie gwoździk, pomaluj całość wybraną farbą, a po wyschnięciu przewiąż sznurkiem i zawieś w wybranym miejscu. Z kolei pomalowane orzechy wyjęte z łupin mogą stanowić dekorację stołu świątecznego. Możesz ułożyć je także na dekoracyjnych talerzach, a obok postawić świąteczne świeczki.

Podobnie możesz postąpić z szyszkami czy zebranymi podczas jesiennych spacerów żołędziami. Wystarczy użyć kolorowych sprejów, dodać kilka gałązek jodły i pachnące lasem ozdoby gotowe do zawieszenia w oknie!

Zdjęcie Własnoręcznie wycięte gwiazdki z masy porcelanowej można powiesić także na zewnątrz / 123RF/PICSEL

Świąteczne ozdoby z domowej masy porcelanowej

Robienie pierniczków, które miały zawisnąć na choince zakończyło się sukcesem połowicznie. Kolejne partie zostają pochłonięte przez domownikom jeszcze zanim je pomalujecie. W takim wypadku warto zrobić ozdoby z masy porcelanowej. A tę wykonasz z rzeczy, które z pewnością masz w domu. Wystarczy zmieszać szklankę kleju wikol, szklankę mąki ziemniaczanej oraz dwie łyżki cytryny i taką samą ilość oliwki, a następnie całość zagnieść. Do wycinania kształtów przydadzą się foremki do pieczenia pierniczków. Możecie także przygotować własne wzory na papierze, a z masy wycinać je ostrym nożykiem. Pamiętajcie o zrobieniu otworu do przewlekania nitki!

Przy ozdabianiu ogranicza was tylko wyobraźnia. Zanim masa wyschnie można posypać ją brokatem w kolorach najbardziej kojarzących się z Bożym Narodzeniem - czerwonym i zielonym. Można także pomalować wyschnięte kształty farbami plakatowymi.

Zdjęcie Użycie korków do przygotowania ozdób świąteczny to znakomity pomysł na recycling / 123RF/PICSEL

Zamiast wieńca na drzwi - choinka

Od kilku lat wieszacie na drzwiach wejściowych wieniec świąteczny? Czas to zmienić i powiesić całą choinkę, którą możecie wykonać wspólnie. To bardzo proste! Ręcznie robione drzewko można bowiem zrobić nie tylko z kartonu, ale także ze sznurka i gałęzi. Ostatni sposób to także pretekst do rodzinnego spaceru do lasu, aby nazbierać potrzebnych materiałów. Gałęzie należy związać ze sobą sznurkiem - na dole największa, później coraz krótsze.

Można także wykorzystać korki po winie! Pomalowane na zielono, sklejone w kształt świątecznego drzewka i ozdobione czerwoną kokardą z pewnością będą nietuzinkową ozdobą wejścia do waszego domu.



Zdjęcie Ozdobionymi spinaczami można przypiąć samodzielnie wykonany kalendarz adwentowy / 123RF/PICSEL

Ozdoby świąteczne ze spinaczy

Masz w domu dużą ilość drewnianych klamerek do przypinania prania? Możesz wykorzystać je do zrobienia nietuzinkowych ozdób. Jeżeli wyjmiesz z nich sprężynki i skleisz kilka sztuk ze sobą - powstanie piękna gwiazda. Można zawiesić ją w oknie lub pomalować na złoto i zatknąć na szczycie choinki.

Spinacze można także pomalować na czerwono i przykleić do nich papierowe ozdoby - aniołki, gwiazdki orgiami. Tak przygotowane w łatwy sposób przypniecie do gałązek świątecznego drzewka lub zasłon w dziecięcych pokojach.