Lidl kusi rabatami. Co zrobić, by móc skorzystać?

Sieć sklepów Lidl, hucznie świętując 5. urodziny swojego sklepu internetowego, rozdaje atrakcyjne rabaty. Klienci mogą zaoszczędzić na zakupach od 25 do nawet 100 złotych. Najpierw muszą jednak wrzucić do koszyka tyle produktów, by wspólnie opiewały na konkretną kwotę.