"Biletowanie" jest na razie jedynie eksperymentem. Dotyczy 29 specjalnie wybranych dni w roku, obowiązując tych turystów, którzy przyjeżdżają do miasta na pobyt bez noclegu. Bilet powinni kupić ci odwiedzający, którzy planują wizytę w Wenecji od 25 kwietnia do 5 maja, a później także w dniach od 11 do 12, 18 do 19 i 25 do 26 maja oraz we wszystkie weekendy w czerwcu i do połowy lipca. Z opłat zwolnieni są najmłodsi - ci do 14. roku życia. Nie obowiązują żadne inne zniżki.