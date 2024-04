Dlaczego szerszenie mogą być groźne?

Szerszeń należy do gatunku osowatych, a w Polsce dominuje przede wszystkim jeden przedstawiciel tego gatunku - szerszeń europejski. Na pierwszy rzut oka przypomina sporą osę, choć królowe potrafią osiągać rozmiary 3,5 cm. Preferuje tereny zalesione, gdzie często zakłada gniazda w koronach drzew. Stopniowa i trwająca od wielu lat wycinka lasów doprowadziła do niszczenia ich środowiska naturalnego, przez co zmuszone są szukać nowych terytoriów. Wraz z upływem czasu coraz lepiej dostosowały się do życia blisko ludzi.

Powszechna opinia przypisała szerszeniom łatkę wyjątkowo groźnych wobec ludzi. Groźny dźwięk, przypominający nieco buczenie, oraz spore rozmiary mogą kojarzyć się negatywnie, jednak szerszenie nie są zbyt skłonne do ataku. Sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli poczują się zagrożone. Strach wzbudza także ich potencjalne ugryzienie, a konkretnie wstrzykiwany jad. Choć porównuje się go do jadu pszczół i os, zawiera w sobie acetylocholinę, które odpowiada za nieprzyjemny ból i pieczenie. U osób uczulonych na jad może dojść do wstrząsu anafilaktycznego.

Jak odstraszyć szerszenie z ogrodu?

Szerszenie mogą wlatywać do naszych domów przypadkowo 123RF/PICSEL

Pojawienie się pojedynczych szerszeni w ogrodzie wcale nie musi oznaczać nadciągających kłopotów. Gorzej, jeśli zauważysz, że częstotliwość ich odwiedzin wzrasta, a także zaczniesz się natykać na całe zgraje. Czy istnieją sposoby na odstraszenie nieproszonych gości? Jeśli szukasz skutecznego patentu na zniechęcenie szerszeni do przebywania w ogrodzie, okolicach tarasu lub na balkonie, rozważ:

założenie pułapek - ich działanie opiera się o instynkt szerszeni. Na ogół przybierają postać roztworów, które przyciągają owady nęcącym zapachem. Zwabione powoli się topią, a okazy, które przeżyły, zaczynają w pewien sposób kojarzyć przestrzeń z niebezpieczeństwem.

odstraszanie zapachem - owady te sieją grozę u większości osób, wyróżniają się jednak sporym instynktem samozachowawczym, który ostrzega je przed niebezpieczeństwem. Taki sygnał alarmujący wysyłają im przede wszystkim rośliny, w tym: czosnek, bratki, mięta pieprzowa, bazylia, nagietki, tymianek, lawenda oraz pelargonie. Wystarczy obsadzić nimi ogród, ustawić na balkonie lub tarasie, a problem sam się rozwiąże.

Zainwestuj w moskitiery

Zdarza się, że wizyta szerszeni w ogrodzie przenosi się do wnętrz budynków mieszkalnych. Najczęściej ma to związek z poszukiwaniem pożywienia oraz bezpiecznego miejsca do wybudowania gniazda. Chcąc zabezpieczyć dom przed latającymi intruzami, zainwestujmy w moskitiery, czyli specjalne siatki montowane na oknach oraz w drzwiach balkonowych i tarasowych. Już niewielki nakład pieniężny wystarczy, by podnieść poczucie bezpieczeństwa domowników.

Produktem, który wzmocni działanie moskitier, są specjalne opryski, najczęściej w formie aerozolu. Nie tylko są toksyczne dla szerszeni, ale także sam ich zapach utrzyma je z dala od naszych domów i mieszkań. Co ważne, można je stosować we wnętrzach, regularnie spryskując kratki wentylacyjne, parapety okienne oraz futryny.

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

Sprawdź również: