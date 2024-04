System Rejestrów Państwowych wyśle automatycznie powiadomienie o zbliżającym się upływie ważności dowodu osobistego , a także paszportu na- 90, 60, 30 i 14 dni przed terminem, o ile będziemy wpisani do rejestru. Chcąc dołączyć do RDK możemy zrobić to przez internet, za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu, lub przychodząc bezpośrednio do urzędu.

CAN to numer zapisany na awersie oraz rewersie, jako kod kreskowy e-dowodu. Należy go podać, by móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. CAN chroni również e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała danych z warstwy elektronicznej dowodu.