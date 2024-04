Ogrodnicy polecają wybór mikrokoniczyny zwłaszcza osobom starszym i zapracowanym. Za stosowaniem trawnika z mikrokoniczyną przemawia nie tylko minimalny zakres prac pielęgnacyjnych, ale przede wszystkim niskie koszty utrzymania. Tak przygotowane podłoże nie wymaga ani podlewania, ani nawożenia. Popularne trawniki wymagają dosiewania po zimie, by zamaskować łyse placki gleby. Mikrokoniczyna uwalnia nas od takiego obowiązku.

Specjaliści wskazują, że mikrokoniczynę bez trudu wysiejemy przez większość roku , nawet na najbardziej wymagającym podłożu. Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty, warto zabrać się za tę czynność dwa razy w roku, a konkretnie wiosną lub jesienią . Decydując się na wysiew po zimie, poczekajmy do momentu, w którym podłoże zdąży całkowicie rozmarznąć.

Zasada wysiewania trawnika z mikrokoniczyną jest bardzo zbliżona do zakładania zwyczajnej murawy. Różnica polega na przygotowaniu gleby. Musi być odpowiednio zasobna i wzbogacona o specjalnie dobrany zasilacz. Specjaliści wskazują, by wysiewać mikrokoniczynę monogatunkowo lub miksować ją z mieszankami trawnikowymi. Kolejnym istotnym etapem jest regularne podlewanie oraz zraszanie. Najlepiej kontynuować nawadnianie do pierwszych wschodów. Przy sprzyjających warunkach pojawią się już po 7-10 dniach od wysiewu.