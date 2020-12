Mój pierwszy makowiec. Doradzamy, jak zrobić najpyszniejsze ciasto na święta

Drożdżowego makowca nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Powinien być wilgotny i miękki, a słodka masa musi dominować nad ciastem. Jak go przygotować, by na pewno się udał? Przedstawiamy łatwy przepis na idealny makowiec.

Tradycja związana z makowcem

To tradycyjne ciasto gościło na wigilijnych stołach naszych matek i babć, a także dalszych przodków. Przeważnie przybiera formę rolady, zwanej również struclem, ale makowiec można przyrządzić także w formie placka lub tarty. Regionalnie ma po prostu kształt bułeczek z makiem.



Ze względu na to, że dawniej gościł jedynie na zamożnych stołach, uznawany był za danie odświętne i właściwie tak pozostało do dziś. Makowiec pieczony z okazji świąt Bożego Narodzenia ma przynieść nam szczęście, urodzaj i płodność. Tradycyjnie jego rolą było również odstraszanie złych mocy.



Dawniej mak działał narkotycznie, a Wigilia miała charakter zaduszny - rolą tej rośliny było więc połączenie uczestników wieczerzy ze zmarłymi przodkami. Mak wprawiał w stan na pograniczu snu i jawy.

Masa makowa



Składniki 600 g maku

1 litr mleka

120 g masła

300 g miodu

3 jajka

300 g różnych bakalii: rodzynki, orzechy, skórka pomarańczowa, wiśnie z syropu

1 kieliszek rumu lub amaretto

Głównym składnikiem tego ciasta jest oczywiście mak. Można kupić gotową masę makową, co pozwoli nam oszczędzić sporo czasu, zachęcamy jednak, by z okazji świąt przygotować ją samodzielnie. Warto za to kupić mielony mak, to znacznie ułatwi nam pracę, szczególnie jeśli nie mamy w domu maszynki do mielenia.

Jeśli wolimy zrobić to same, musimy najpierw mak zalać gorącym mlekiem, a następnie gotować go pół godziny. Przez cały czas mieszamy, żeby się nie przypalił. Następnie odstawiamy go na dwie godziny. Po tym czasie dokładnie odsączamy, najlepiej przełożyć go na ściereczkę z gazy i odcisnąć. Potem przychodzi czas na mielenie maku. Musimy zrobić to trzykrotnie.



Kolejnym krokiem jest przygotowanie pozostałych składników do masy makowej. W zależności od preferencji dodajemy namoczone rodzynki, skórkę pomarańczową, posiekane orzechy, wiśnie z syropu, miód, rum lub amaretto. Bakalie możemy podgrzać na maśle lub dodać na zimno wraz z zimnym masłem do zmielonego maku. Całość miksujemy.



Do masy dodajemy również jajka, ale by była odpowiednio puszysta, żółtka i białka ubijamy oddzielnie. Jeśli po dodaniu jajek masa będzie wciąż za sucha, można wmieszać parę łyżek śmietany.

Ciasto na makowiec



Składniki 500 g mąki pszennej

2,5 szklanki mleka 3,2%

20 g drożdży

50 g cukru

200 g masła

4 jajka

szczypta soli

Makowiec jest ciastem drożdżowym. Jeśli korzystamy ze świeżych drożdży, należy rozpuścić je w ciepłym mleku z cukrem. Drożdże suszone nie wymagają takiego przygotowania, wystarczy je wsypać do mąki.



W misce mieszamy wszystkie suche składniki, czyli mąkę (należy ją przesiać, by pozbyć się zbitych grudek i zanieczyszczeń), sól, drożdże i cukier, a także żółtka. Topimy w rondelku masło i ostudzone dodajemy do pozostałych składników. Ciasto zagniatamy i odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce pod przykryciem do wyrośnięcia.

Po tym czasie dzielimy je na trzy części i każdą z nich wałkujemy na prostokąt o grubości pół centymetra. Ubijamy białka i smarujemy nimi ciasto. Następnie na 1/3 ciasta nakładamy masę. Na końcu luźno zwijamy je w roladę. Takie gotowe strucle układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pamiętajmy, że ciasto drożdżowe rośnie, dlatego między struclami powinno być sporo przestrzeni. Jeśli uznamy, że mogą się skleić, pieczmy je na dwóch osobnych blaszkach.



Wsadzamy je do rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza piekarnika na około 40 minut. Ostudzone ciasto można dowolnie przyozdobić, na przykład polać je lukrem i posypać kandyzowaną skórką pomarańczy.