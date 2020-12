​Różne style pary przed ołtarzem. Ona lubi boho, a on chce glamour, czyli o tym, jak łączyć różne upodobania stylistyczne nowożeńców

Zdarza się, i to nawet częściej, niż mogłoby się wydawać - gusta modowe młodej pary różnią się od siebie tak bardzo, że z pozoru trudno je pogodzić. Skoro od dawna wiadomo, że przeciwieństwa lubią się przyciągać, to może nie warto ich na siłę godzić i szukać stylizacyjnych kompromisów? Podpowiadamy: warto, gdyż ślub i wesele to takie wydarzenia, na których główni bohaterowie powinni tworzyć spójną, co wcale nie oznacza, że monotematyczną, całość.

Zdjęcie Punktem wyjścia do jakichkolwiek decyzji stylizacyjnych powinno być zdecydowanie wspólne omówienie klimatu, jaki będzie towarzyszyć uroczystości. /123RF/PICSEL

Dzień waszej ceremonii coraz bliżej, a wy nadal toczycie boje o to, czy on może założyć szelki, a ona suknię rodem z bajki o Kopciuszku? Kompletnie nie wiecie, jak połączyć realizację jego marzeń o rockowym weselu w stodole z jej wizją eleganckiego przyjęcia w starym dworku? Głowy do góry - istnieją sposoby, dzięki którym oboje będziecie usatysfakcjonowani.

Punkt numer jeden: Charakter wesela

Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele radzi: Punktem wyjścia do jakichkolwiek decyzji stylizacyjnych powinno być zdecydowanie wspólne omówienie klimatu, jaki będzie towarzyszyć uroczystości.

Zupełnie inaczej rozmowa z modowym stylistą ślubnym będzie wyglądać, jeśli parze zależy na królewskim efekcie wow, od tej, które dotyczą przytulnej, kameralnej i sielskiej atmosfery w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Wizytę w salonie poprzedźcie ustaleniem motywu przewodniego wesela, charakterem miejsca, w którym się ono odbędzie, a także ulubionych barw, które chcecie zobaczyć w bukietach kwiatów lub dekoracjach. Doradcy ślubnemu powiedzcie także o różnicach w waszych wyobrażeniach, dotyczących waszego wielkiego dnia. Jeśli traficie na doświadczonego stylistę, to taka informacja z pewnością nie wprowadzi go w zakłopotanie, a jedynie stanowić będzie dla niego zawodowe wyzwanie. I rozmawiajcie, mówcie o każdej najmniejszych wątpliwości - dzięki temu na końcu przed lustrem zobaczycie widok idealny.

Moda na mieszanie stylów

Wszystkim parom, borykającym się z opisywanymi trudnościami, z pomocą przychodzą... współczesne trendy stylizacyjne! Przecież nic nie jest tak bardzo na czasie, jak łączenie zwiewnych sukienek z trampkami, eleganckich koszul z przykrótkimi spodniami, czy wreszcie nowoczesnych ubrań ze swetrami vintage. Korzystajcie z tego, bawcie się mieszaniem stylów, wymieniajcie inspiracjami.

- Jeżeli panna młoda kocha naturę, to w butonierce ślubnej umieśćcie chryzantemę, a jeśli mężczyzna chce wydać przyjęcie z pazurem, to niech swoją wybrankę przed wejściem do kościoła lub podczas ślubnej sesji okryje skórzaną ramoneską. Elegancki look pana młodego okaże się nieco bardziej swobodny, gdy pod marynarką znajdzie się kamizelka, a klasyczna kreacja ślubna nabierze nieco bardziej rustykalnego charakteru, gdy udekorowana zostanie subtelnie koronkami. Wesele w stodole można zamienić na przyjęcie w staropolskiej karczmie, a rustykalny klimat w arystokratycznym dworku zapewni romantyczny strumyczek, schowany za zagajnikiem w przylegającym do obiektu parku - podpowiada Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Nie zapominajcie też, że ostateczny look pary młodej tworzą nie tylko ubrania. Kształtując swój ślubny styl nie zapominajcie o zabawach fryzurą, makijażem, biżuterią i wszelkimi innymi dodatkami. Czasem wystarczy po prostu na szykowną suknię założyć wełniany sweter i stare korale od babci... Zresztą, przekonacie się sami!