Odkryj, co mówią twoje emocje

Każda emocja niesie ze sobą jakiś komunikat. Niestety, te trudniejsze lubimy ignorować lub zagłuszać. A szkoda, bo kryją w sobie wiele cennych informacji. To dzięki nim możemy rozwiązać wiele naszych problemów. Przeczytaj fragment książki "Przestań się zamartwiać", której autorka, Joanna Godecka, podpowiada, jak skutecznie zarządzać swoimi emocjami.

Zamiast uciekać lub choćby znacznie ograniczać liczbę sytuacji, w których odczuwasz brak poczucia bezpieczeństwa, zrób coś całkiem innego. Odczytaj informacje, które stanowią ważną wskazówkę w poszukiwaniu właściwego rozwiązania. Gdzie je znaleźć? To wbrew pozorom nie takie trudne. To emocje stanowią tę informację. Gdybyśmy byli bardziej świadomi, jaka jest ich funkcja, o wiele łatwiej radzilibyśmy sobie ze stresem.



Co czujesz w trudnych sytuacjach?

To ćwiczenie pomoże ci sprecyzować odczucia. Dodatkowym bonusem jest to, że od razu poczujesz się bardziej komfortowo:

usiądź wygodnie, tak aby klatka piersiowa była swobodna;

zamknij oczy;

wróć myślami do stresujące sytuacji, która się powtarza;

zwróć uwagę, jakie odczuwasz emocje;

postaraj się je nazwać;

znajdź miejsce w ciele, gdzie czujesz je najwyraźniej (najczęściej jest to okolica gardła, serca lub splot słoneczny);

oddychaj, czując emocje i będąc świadomym miejsca ich występowania w ciele;

jeśli możesz, powiedz sobie: biorę tego więcej. W ten sposób rezygnujesz z oporu, który powoduje eskalację.



To, że angażujemy w ćwiczenie swoje ciało, wynika z faktu, że ono bardzo wyraźnie sygnalizuje nam brak komfortu. Zauważcie, że gdy jesteśmy skrępowani, pojawia się sztywność mięśni, ruchy stają się niezgrabne, a w momencie smutku w klatce piersiowej odczuwamy ciężar. Napięcie w barkach i karku sygnalizuje długotrwały stres, czasem też skarżymy się w chwilach napięcia na rewolucję w żołądku, ucisk w gardle. (...)

Każda emocja przynosi ze sobą jakiś konkretny komunikat i warto poświęcić czas, aby go właściwie zrozumieć. Niestety, najczęściej w przypadku gdy są one trudne, takie jak: zazdrość, smutek, rozczarowanie, lęk, wstyd, poczucie winy i tym podobne. Próbujemy je ignorować lub zagłuszać. Tymczasem są one ważnym nośnikiem informacji, czymś w rodzaju listu, który piszemy sami do siebie. W tym liście znajduje się bardzo mądra wskazówka, schowana między wierszami



W każdej sytuacji warto więc przeanalizować kontekst, zastanowić się, czy odkrywamy wzorce odziedziczone, czy wytworzone w innych sytuacjach. Bez względu na ich rodzaj podaję garść skojarzeń związanych z poszczególnymi emocjami:

Bezradność, bezsilność

Gdy je odczuwasz, nie porzucaj swojej aktywności, zanim nie zbierzesz myśli. Prawdopodobnie potrzebujesz nowych rozwiązań, których do tej pory nie brałeś pod uwagę. Zrewiduj metody działania, poproś o radę lub pomoc.

Przykład: Trudno ci zmienić swoje wzorce, unikasz trudnych sytuacji, gdyż czujesz się bezradny. Potrzebujesz zrozumieć swoje obawy i poznać inne sposoby myślenia o tym, co cię dręczy.

Gniew

Gniew - często ci towarzyszący jest sygnałem, że negatywne emocje są skumulowane, bo nie jesteś dość asertywny na co dzień.

Przykład: W trudnych dla ciebie sytuacjach, w których nie czujesz się bezpiecznie, masz problem z wyrażaniem swoich myśli i uczuć, więc wpadasz w gniew. To sprawia, że unikasz dyskusji i różnicy zdań, gdyż nie umiesz na nie reagować spokojnie. Pora nauczyć się komunikować na bieżąco swoje emocje. Potrzebujesz nauki asertywności, a także przekonania się, że można się z kimś nie zgadzać, nie wywołując konfliktu.

Irytacja

Ma mniejszy ładunek emocji niż gniew, ale sprawia, że gdy coś nie idzie według planu, wkurzasz się i to obniża twój poziom bezpieczeństwa w obliczu trudności. Zmień coś, skoro to, co robisz, nie działa jak należy.

Przykład: Czujesz się zirytowany, kiedy ludzie nie słuchają twoich poleceń, próśb i tym podobnych. Uważasz, że cię odrzucają. Skoro tak się dzieje, przyjrzyj się temu. Być może po prostu sposób, w jaki to robisz, wywołuje opór.