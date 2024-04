Empatia jest kolejną cechą często przypisywaną kreatywnym osobom. Twierdzi się, że umiejętność wczucia się w sytuację innej osoby może prowadzić do tworzenia rozwiązań, które są bardziej dostosowane do rzeczywistych potrzeb.

Rozwój kreatywności często sprowadza się do prozaicznych czynności, takich jak dbałość o sen, odpowiednia dieta, czy aktywność fizyczna. Chociaż te rady mogą wydawać się banalne, mają one solidne podstawy naukowe i mogą znacząco wpływać na naszą zdolność do myślenia poza utartymi schematami.

Pamiętajmy jednak, że podążanie za poradami typu "bądź kreatywny" nie powinno przyćmiewać faktu, że każda osoba jest unikalna i to, co działa dla jednych, niekoniecznie będzie skuteczne dla innych. Wymuszenie na sobie ciągłego dążenia do bycia kreatywnym, może prowadzić do frustracji i wypalenia. Zamiast tego, ważne jest, aby znaleźć własną ścieżkę do kreatywności, która respektuje indywidualne predyspozycje i granice.