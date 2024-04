Tarot na 9 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych nie działaj na pokaz. Nie staraj się postawić na swoim za wszelką cenę. Zasady są ważne, ale czasem i one muszą ustąpić przed materią życia. Rób to, co dobre dla Ciebie i dla Twoich związków, a niekoniecznie to, co inni uznaliby w danym momencie za "szlachetne". W finansach możesz dobrze zarobić lub coś zyskać dzięki cudzym błędom.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz dziś triumfować. Reszta towarzystwa stoczy boje o Twoją "nagrodę". Jeśli ktoś jednak już postanowił, kto zwycięży w jego sercu, wszelkie nagabywania, i tłumaczenia nie mają większego sensu. Nie warto też wchodzić w związek z kimś, kto jeszcze nie przebolał poprzedniego zerwania. W finansach możesz zwyciężyć konkurencję.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Koło Fortuny

W kontaktach prywatnych przyjmij do wiadomości, że ktoś mógł się zmienić. Ustalenia z wczoraj mogą okazać się nieważne. Pewna osoba kieruje się tym, co mówi otoczenie. Jej osądy są niestabilne, łatwo ją przekabacić na którąś stronę. Z tego względu nie pokładaj w tych kontaktach aż tak wielkiej nadziei. W finansach wyczuj wiatr nowości i pozwól, by Cię poniósł.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 8 Mieczy

W życiu osobistym warto uświadomić sobie, że nie wiesz wszystkiego, nie znasz czyjegoś serca. Łatwiej będzie Ci zaakceptować fakt, że pewna osoba zachowuje się nieprzewidywalnie albo jest uparta. Nie szukaj też pretekstów, aby zostać w miejscu czy też relacji, która ewidentnie Ci nie służy. W finansach trzeba uznać jakąś przykrą prawdę i w oparciu o nią budować.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą bardzo charyzmatyczną. Jest ona opętana swoimi wizjami i skutecznie potrafi "zarażać" tym innych. Nie oznacza to jednak, że człowiek ten panuje nad tym, co siedzi w jego głowie. Zachowaj ostrożność. Nie traktuj poważnie zapewnień, nie lekceważ gróźb. W finansach trzeba będzie wykorzystać swój urok osobisty.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 7 Denarów

W kontaktach prywatnych możesz zobaczyć pierwsze efekty swojej pracy. Jeśli ktoś czuje autentyczną wdzięczność za Twoją uwagę i życzliwość, z pewnością Ci ją okaże. Jeśli tak się nie dzieje, nie odcinaj się nagle, ale też przygotuj się stopniowo, aby zwiększyć dystans. W finansach Twoje inwestycje zaczną procentować. Nie przejadaj od razu tych zysków.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 3 Denarów

W relacjach osobistych warto włączać w innych w budowanie tego, co dla Ciebie ważne. Dom rodzinny, hobby, życiowa pasja - nie da się stworzyć tego wszystkiego bez oddanego wsparcia kochających ludzi. Upewnij się, że potrafisz prosić o pomoc nie tylko w razie biedy, ale też, by szybciej iść do przodu. W finansach możesz stworzyć duży i udany projekt.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Mag

W relacjach prywatnych wykaż się teraz niezależnością myślenia, samodzielnością osądu. Dobrze jest zebrać wiadomości od bliskich, zrobić wywiad i pójść na zwiad. Ostateczną decyzję musisz jednak bez niczyjej namowy ani podpowiedzi. Druga Strona oczekuje od Ciebie sprawniejszego przepływu informacji. W finansach dbaj o dobrą komunikację, oddzielaj ludzi od problemu.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 10 Buław

W życiu osobistym nie daj się przytłoczyć okolicznościom. Nie walcz w pojedynkę, kiedy możesz uzyskać wsparcie. Pragniesz chronić bliskich przed problemami, zgryzotą. Wiedz jednak, że rodzina i przyjaciele są od tego, by sobie wzajemnie pomagać. Nie gódź się na rolę tego, co wszystko ma pod kontrolą. W finansach nie wszystko trzeba i można uratować.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 10 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie odkupić wyrządzoną krzywdę albo też właśnie Tobie pewna osoba postanowi wynagrodzić smutek i ból. Miej świadomość, że na pewne gesty może być już za późno. Przyjmij do wiadomości ewentualną odmowę. Nie ma sensu się przy czymś upierać. W finansach możesz otrzymać teraz wsparcie, dodatkowe pieniądze.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Siła

W życiu osobistym zachowuj się teraz z dużą pewnością siebie. Niech to będzie cicha charyzma. Żadnego pokrzykiwania, prężenia się, jowialnego klepania po ramieniu i wyzywających ubrań. Prezentuj za to poczucie humoru, słuchaj z uwagą, broń swojego zdania w dyskusji. W finansach ktoś próbuje Cię ujarzmić i robi to bardzo umiejętnie, wręcz niezauważalnie.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Królowa Mieczy

W życiu osobistym wykaż się optymizmem. Nie męcz siebie ani innych problemami i wątpliwościami. Pewne rzeczy trzeba będzie w spokoju przeczekać i bacznie obserwować. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. W finansach znasz dobrze cenę tego, co chcesz osiągnąć. Przemyśl na spokojnie, czy zdołasz ją bez większego żalu zapłacić.

