Centrum Modelowania Meteorologicznego na podstawie opracowania modelu ECMWF pokazało jakiej pogody możemy spodziewać się na przestrzeni pięciu najbliższych tygodni.



Na ten moment przewidywania dotyczące 18. tygodnia roku (29 kwietnia-5 maja) nie napawają optymizmem.



Według prognoz ekspertów, średnie maksymalne temperatury na przełomie kwietnia i maja wyniosą 11-12 st. C. w górach i nad morzem, oraz 14-16 st. C. w pozostałych częściach kraju. Nocą będzie już dużo chłodniej. Średnia minimalna temperatura w całym kraju może wynieść jedynie 6-8 st. C., zaś w górach może utrzymać się na poziomie około 4 st. C.



Tegoroczna majówka może okazać się również deszczowa. Według modelu prognozowego, w dniach od 29 kwietnia do 5 maja na północy i w centrum kraju możemy spodziewać się opadów deszczu o natężeniu od 11 do 16 mm. Co prawda szansa na wystąpienie ulew jest dość niska, jednak w wielu częściach kraju prawdopodobnie wystąpią mżawki lub umiarkowane opady deszczu. Jedynie w regionie Tatr mogą wystąpić intensywniejsze opady, osiągające od 16 do 22 mm.