Rabarbar, znany pod fachową nazwą rzewień, od lat gości na naszych stołach jako dodatek do ciast i deserów. Bywa jednak kontrowersyjny. Nie wszyscy przepadają bowiem za jego charakterystycznym, lekko kwaśnym smakiem . W istocie jednak warto docenić go zarówno w ogrodzie, jak i kuchni.

Rabarbar to prawdziwa witaminowa bomba. Jego czerwone łodygi są bogatym źródłem witaminy C, walcząc z wolnymi rodnikami i ułatwiając przyswajanie żelaza. Co więcej, witamina C wspomaga również odporność. Na liście zdrowotnych składników rabarbaru znajduje się także witamina A i E, które korzystnie wpływają na stan skóry.