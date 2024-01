Zanim udzielisz pochopnej odpowiedzi, pragniemy podkreślić, że jedynymi opcjami na ilustracji są kot i pies, czyli te zwierzęta, które wielu z nas ma w swoich domach i które są członkami naszych rodzin. Ważne jest również, abyś wiedział, że chociaż test osobowości nie ma naukowo uzasadnionych wyników, są one zaskakujące. Podkreślało to wielu użytkowników różnych sieci społecznościowych, których zachęcano do udziału w tej zabawie.

Testy osobowości są powszechnie stosowane w obszarze psychologii klinicznej. Są narzędziami, które pozwalają ocenić cechy psychologiczne i behawioralne konkretnej osoby w celu zidentyfikowania zwykłego sposobu reagowania na określone okoliczności. Należy zauważyć, że testy te nie mają żadnej wartości naukowej, pomogą ci jedynie w ciągu kilku sekund określić, jaki typ charakteru możesz mieć.

Pies czy kot? Niezależnie od tego, co przykuło Twoją uwagę na początku, ten test osobowości idealnie Cię opisze w ciągu kilku sekund.

Jeśli na tym obrazku zobaczyłeś psa...

Jeśli jako pierwszego zobaczyłeś psa, jesteś przyzwoity, wierny i niewinny. Nigdy nie zrobiłbyś czegoś, co mogłoby skrzywdzić drugą osobę. Łatwo ufasz innym. Wierzysz w relacje pełne miłości na całe życie. Lubisz być w związku. Wyróżniasz się kreatywnością, inteligencją i dużą wytrwałością. Jeśli upadniesz, wstaniesz silniejszy. Rzadko odpuszczasz i kładziesz uszy po sobie. Wolisz iść powoli, ale pewnie.

Jeśli na tym obrazku zobaczyłeś kota...

Jeśli najpierw zobaczyłeś kota, lubisz niespodzianki. Nigdy nie przewidujesz faktów. Twoja rodzina jest dla ciebie bardzo ważna. Jesteś miły, gościnny, miły i bardzo hojny. Nienawidzisz się kłócić. Robisz to tylko wtedy, gdy nie masz innego wyjścia. Trzymaj się z daleka od negatywnych ludzi. Szybko przebaczasz i nie chowasz urazy.

Obrazkowe testy osobowości - co warto o nich wiedzieć?

Według Wikipedii pierwsze testy osobowości powstały w ok. 1920 roku i miały ułatwić proces doboru personelu, szczególnie w siłach zbrojnych. Obecnie traktujemy je raczej jako zabawę, nie opieramy na nich tak złożonych decyzji. Nie oceniamy na ich podstawie stanu psychicznego. Jeśli potrzebujesz takiej diagnozy, koniecznie udaj się do specjalisty - psycholog rozwieje wszelkie twoje wątpliwości. Tylko tacy specjaliści potrafią obserwować pacjenta w działaniu oraz dobierać, przeprowadzać i interpretować testy psychologiczne w celu diagnozowania zaburzeń oraz stosować różne techniki w celu poprawy adaptacji jednostki.

Prosty obrazkowy test osobowości mierzy takie czynniki, jak motywacja, cechy temperamentu, stabilność emocjonalna, zdolność do interakcji społecznych i inne elementy, które mogą opisać ludzkie zachowania. Poprzez obrazy możesz dać się ponieść swojej intuicji, która poprowadzi cię ku temu, kim naprawdę jesteś.



