Spis treści: 01 Koń

02 Jednorożec

03 Twarz kobiety

04 Włosy

05 Ręka

06 Oko

07 Macka ośmiornicy

08 Fala

09 Zniszczona podłoga

Koń

Jeśli, jako pierwszego zobaczyłaś konia, oznacza to, że charakteryzujesz się niebywałą próżnością. Jesteś egoistyczna i bardzo lubisz, gdy wszystkie zasługi przypisuje się właśnie tobie. Konkurujesz z innymi o uznanie rówieśników i nie umiesz pracować zespołowo. Ciągle za czymś gonisz, czasem jest to nawet bezcelowe. Uważasz, że nikt nie potrafi się z tobą równać.

Jednorożec

Na obrazku widzisz jednorożca? Oznacza to, że ciągle bujasz w obłokach. Marzysz o niestworzonych rzeczach i nie potrafisz patrzeć na życie w sposób realistyczny. Przez całe swoje życie gonisz za tym co nieuchwytne i tracisz na to swoją energię. Myślisz, że wszystko jest czarno-białe i proste, ciągle dążysz do ideałów. Myślisz, że jesteś doskonała i to inni powinni dopasowywać się do ciebie.

Twarz kobiety

Jeśli jako pierwszą ujrzałaś twarz kobiety, znaczy to, że jesteś dosyć konfliktową osobą. Jeżeli jako pierwsze rzuciły ci się w oczy usta, to znak, że nie potrafisz siedzieć cicho. Zawsze masz coś do powiedzenia, nawet w sytuacjach, w których nikt cię o to nie prosi. Natomiast jeśli szczególną uwagę zwróciłaś na nos kobiety, oznacza to, że interesujesz się rzeczami, które ciebie nie dotyczą. Gdy ktoś na osiedlu zaczyna plotkować, to jesteś pierwsza w kolejce, aby to usłyszeć.

Włosy

Twój wzrok przyciągają włosy na obrazku? To znak, że nie potrafisz głośno mówić o swoich potrzebach. Przez całe swoje życie ukrywasz to, czego pragniesz i jesteś przez to nieszczęśliwa. Nie umiesz zaspokoić swoich potrzeb, wolisz odłożyć je na bok, aby nie sprawiać nikomu problemu. Najczęściej robisz z siebie męczennika, który poświęca wszystko dla innych.

Ręka

Szczególną uwagę zwróciłaś na rękę. Oznacza to, że ciągle pomagasz innym i dajesz się im wykorzystywać. Osoby, którymi się otaczasz przywykli do tego, że jesteś na każde ich skinienie. Robisz wszystko, o co się ciebie poprosi, nawet jeśli musisz przez to zrezygnować ze swoich planów.

Oko

Na obrazku dostrzegłaś oczy? To znak, że coś ci umyka. Patrzysz ślepo w jednym kierunku i nie widzisz tego, co dzieje się dookoła ciebie. Jeżeli tego nie zmienisz, to ominie cię w życiu wiele okazji. Powinnaś zacząć zwracać uwagę na małe szczegóły, które do tej pory wydawały ci się nieistotne. Mogą przyczynić się do wielkich zmian.

Macka ośmiornicy

Jako pierwszą zauważyłaś mackę ośmiornicy? To ostrzeżenie, że jesteś uzależniona od innej osoby. Tkwisz w pewnej relacji, która nie jest dla ciebie dobra, wręcz niszczy cię od środka. Bardzo trudno będzie ci ją zakończyć, być może nie dasz rady się z niej wydostać. Nie dostrzegasz wad tej osoby oraz tego jak bardzo cię wykorzystuje i rani.

Fala

Jeżeli na obrazku widzisz falę, oznacza to, że nie radzisz sobie ze swoimi uczuciami, które wręcz cię zalewają od środka. Nie umiesz wyrażać swoich emocji i lęków, które ciągle trzymasz w sobie. Masz problemy z zaufaniem, dlatego nie potrafisz się nikomu zwierzyć. Jeżeli nie otworzysz się na świat, to może się źle skończyć. W pewnym momencie może być już za późno na zmiany i będziesz tkwić w tym stanie do końca życia.

Zniszczona podłoga

Dostrzegłaś zniszczoną podłogę? To znak, że nie umiesz radzić sobie z problemami. Zamiast się z nimi uporać, to przed nimi uciekasz lub chowasz głowę w piasek. Prędzej czy później będziesz musiała zmierzyć się ze swoją przeszłością. Dopóki nie uporasz się z tym, co złe, to nie ruszysz dalej ze swoim życiem. Być może będziesz tkwić w tym miejscu po wszech czasy.

