Życie i styl Test osobowości: Wybierz lalkę Barbie i dowiedz się, czym kierujesz się w życiu

Jedno spojrzenie na obrazek. Co widzisz? Okazuje się, że to, co zobaczyliśmy jako pierwsze, skrywa pewien przekaz. Da pewną wskazówkę, odpowiedź na pytanie, czego tak naprawdę nam potrzeba, czego nam brakuje, dlaczego nasze miłosne życie wygląda tak, a nie inaczej.

Co oznacza, gdy jako pierwszy pojawił nam się wieloryb? Co, gdy nasz wzrok skierował się w kierunku księżyca? A co, jeśli na pierwszym planie był surfer?

Księżyc

Nie czujesz się szczególnie komfortowo, kiedy konieczne jest odpuszczenie sobie kontrolowania wszystkiego wokół. Czujność to twoja domena, jesteś do niej przyzwyczajony/-a i nie możesz się od tego uwolnić.

Reklama

Pragniesz intymności i wierzysz, że miłość to doświadczenie, które tylko uczyni cię lepszym człowiekiem. Jednak nic z tego nie będzie, jeśli nie odpuścisz, jeśli nie przestaniesz być podejrzliwy/-a, jeśli nie dopuścisz do siebie drugiego człowieka. Czas najwyższy się wyzwolić z kajdan samokontroli.

Wieloryb

Wieloryb oznacza, że czujesz się samotny/-a. Dlaczego? Uwaga! Dlatego, że zawsze musisz być numerem 1. Fiksujesz się na ważnych dla siebie tematach i własnych przekonaniach. Nie chodzi o to, że jesteś samolubną osobą, po prostu masz wiele planów i marzeń, a jesteś do tego przekonany/-a, że miłość oznacza czasami stawianie czyichś potrzeb ponad własne.

Surfer

Surfer na tym obrazie symbolizuje wolnego ducha. Jeśli jako pierwszego zauważyłeś/-aś surfera, czujesz się samotny/-a, ponieważ boisz się, że ktoś będzie cię ograniczał. Miłość dla takich ludzi może nie być wyzwalająca jak otwarte niebo, raczej postrzegają ją jako przypływ, który zmusza ich do opuszczenia żagli.

Sprawdź także:

Japoński test psychologiczny odkryje prawdę o tobie. Odpowiedz na osiem pytań i przekonaj się

Test osobowości: Twój charakter pisma zdradzi pewien szczegół twojego charakteru