To, co widzisz na tym obrazku, ujawnia kluczową część twojej osobowości

Co widzisz na tej grafice? Ciemnowłosą kobietę czy twarz z bardzo szeroką szczęką.

Jeśli jako pierwszą zobaczyłeś kobietę, masz wysoko rozwinięte umiejętności obserwacyjne i ponadprzeciętne do szczegółów. Oprócz tego jesteś osobą powściągliwą i introwertyczną. Męczysz się w dużych skupiskach ludzkich, wolisz spotkania w niedużym gronie. To wszystko sprawia, że ludzie postrzegają cię jako osobę cichą i nieśmiałą. Nie dopuszczasz ludzi do siebie zbyt szybko i na zbyt blisko, niełatwo do ciebie dotrzeć. Ty jednak potrafisz cieszyć się swoim własnym towarzystwem, nie używasz słowa samotność, bo jej nie czujesz. Nie masz również, wbrew temu, co mówią ludzie, poczucia odrzucenia.

Jeśli natomiast najpierw dostrzegłeś wielką twarz, prawdopodobnie nie jesteś tzw. szczególarzem, patrzysz na wszystko z dużej perspektywy, nie skupiasz się na drobiazgach. Jesteś raczej ekstrawertyczną osobą. Spotkania towarzyskie, rozmowy, spędzanie czasu w grupie, z przyjaciółmi, poznawanie nowych ludzi - to daje ci energię, ładuje baterie, zupełnie odwrotnie niż introwertykowi. Problemy rozwiązujesz nie w ciszy i we własnej głowie, a omawiając je, dyskutując. Burze mózgów to twój żywioł. Twoja osobowość jest swobodna i otwarta. Ludzie postrzegają cię jako osobę otwartą i przyjaźnie nastawioną.

Co o tym sądzisz? Czy ten opis odzwierciedla twoją osobowość?

Wideo, opisujące szczegóły tej iluzji opublikowane zostało na youtube’owym kanale serwisu Bright Side.

