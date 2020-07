Baby blue na paznokciach

Najmodniejszy kolor paznokci w tym sezonie? Niewątpliwie jest nim baby blue, czyli jasny, pastelowy odcień niebieskiego. Warto przekonać się do takiej emalii, bo dzięki niej zyskujemy dużo więcej niż tylko wygląd zgodny z nowymi trendami.

Zdjęcie Wbrew pozorom, to bardzo uniwersalny kolor /123RF/PICSEL

Czy nam się to podoba czy nie, trendy dziś dyktują nie tylko światowe wybiegi, ale i Instagram. Chcąc prześledzić nowinki modowe warto skierować wzrok właśnie tam. A na zdjęciach najbardziej wpływowych tuzów świata mody króluje odcień baby blue.

Reklama

Tak pomalowane paznokcie będą się doskonale komponować z ubraniami w kolorach bieli, czerni, szarości i beżu, propozycja dla odważnych to total look, czyli odzianie się w błękit od stóp do głów.



Zdaniem kosmetyczek, jasne, błękitne paznokcie są idealnym wyborem na lato - podkreślą każdą, nawet najbardziej dyskretną opaleniznę, optycznie odmłodzą dłonie, nadadzą też całej stylizacji tak pożądanej lekkości i świeżości, a nawet szlachetności.

Wbrew pozorom, ten kolor wcale nie jest zarezerwowany dla młodych dziewcząt, pasuje też do wszystkich typów urody i będzie się bardzo dobrze prezentował także na krótkich paznokciach.



Aby efekt był naprawdę doskonały, warto pociągnąć paznokcie warstwą białego lakieru, a następnie pomalować je kolorem błękitnym.



Z całą pewnością będzie nam towarzyszył aż do końca lata, by potem ustąpić miejsca śliwkowym fioletom, bardziej odpowiednim na jesień.