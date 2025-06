Ustaw miseczki w całym domu

Nie wszyscy opiekunowie kotów wiedzą, że zwierzęta te mają naturalną, wrodzoną niechęć do picia wody znajdującej się obok pożywienia. Wynika to z faktu, że dziki kot nigdy nie pije w miejscu, w którym jadł - w ten sposób unika potencjalnego zatrucia bakteriami upolowanych zwierząt. Aby skłonić kota, by pił więcej wody, powinniśmy oddalić miseczkę od miejsca, w którym podajemy mu jedzenie.

Aby zwiększyć częstotliwość przyjmowania płynów przez kota, warto ustawić w domu więcej misek w różnych miejscach - kot będzie częściej pił i szybciej się nawadniał.

Zmieszaj wodę z bulionem

Dobrym sposobem na skłonienie kota do częstszego picia jest zmieszanie wody z odrobiną mięsnego bulionu, soku rybnego lub oleju z łososia. Ważne, by były one pozbawione soli i przypraw!

Taki dodatek to dla większości kotów prawdziwy rarytas - jest spore prawdopodobieństwo, że i wasz pupil zakocha się w tym napoju i będzie częściej pił.

Często wymieniaj wodę

Koty to bardzo czyste i wybredne zwierzaki - tak samo, jak nie znoszą brudnej kuwety, będą omijać szerokim łukiem zabrudzoną miseczkę z nieświeżą wodą.

Aby mieć pewność, że kot pije wystarczającą ilość wody, szczególnie w upalne dni, należy zadbać o to, by miska była czysta, a woda zawsze świeża. Warto też zapewnić kotu poidełko do picia, bo zwierzaki te preferują bieżącą wodę i często okupują kuchenne krany.

Kot powinien pić więcej wody w upalne dni 123RF/PICSEL

Kot nie chce pić wody w upał? Kup mu fontannę

Dobrym sposobem na skłonienie kota do picia wody jest zakup specjalnej fontanny dla kotów. Jest to rodzaj kociego poidła, w którym woda znajduje się w ciągłym ruchu. Kotki bardzo ją lubią, ponieważ woda w niej dłużej zachowuje świeżość, wciąż jest w ruchu, natlenia się i bardziej smakuje naszym futrzakom.

