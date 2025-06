Co więcej - Wenus - planeta miłości i przyjemności - od 31 lipca znajdzie się w Raku, a od 25 sierpnia w Lwie. W połowie sierpnia, gdy Wenus będzie w koniunkcji ze Słońcem w Lwie, układ ten z pewnością będzie sprzyjać radości i romantycznym przygodom. To okres, w którym łatwiej będzie odpuścić codzienne napięcia i znaleźć więcej miejsca na relaks, czerpiąc przyjemność z bycia w centrum uwagi i twórczej ekspresji.

Wakacje 2025 nie będą dla wszystkich takie same. Do kogo los się uśmiechnie?

Jeśli jesteś spod tego znaku, to będzie twoje lato! Jowisz doda energii, a wakacyjne przygody będą dosłownie pukać do drzwi. Niezapomniane podróże, spontaniczne wyjazdy i znajomości zawarte na szlaku mają szansę odmienić spojrzenie na świat. Zodiakalne Raki powinny zaplanować kilka krótszych wyjazdów, aby nie poczuć się znudzone.

Lato przyniesie Strzelcom wzmożoną potrzebę ruchu, zabawy i niezależności, głównie za sprawą Marsa. Od 7 sierpnia planeta znajdzie się w znaku Wagi, tworząc korzystny sekstyl do Słońca. Ta konstelacja pobudzi do działania, więc wyprawy w nieznane czy spontaniczne city breaki mogą okazać się przygodą życia. Taki układ planet sprzyja również budowaniu pewności siebie i otwieraniu się na nowe relacje - zarówno romantyczne, jak i przyjacielskie czy zawodowe. Wakacyjne wyjazdy mogą stać się pretekstem do ważnych życiowych decyzji lub przynajmniej obudzić odwagę, by sięgnąć po coś więcej. Mars działa tu jak impuls - wystarczy ruszyć z miejsca, by poczuć jego energię.