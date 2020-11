"Beauty Express. Mistrzynie makijażu": Makijaż monochromatyczny

Cztery uczestniczki, 30 minut, 500 złotych na zakupy i... bardzo trudne zadanie! W najnowszym odcinku programu "Beauty Express. Mistrzynie makijażu" młode wizażystki będą musiały wykonać makijaż monochromatyczny.

Zdjęcie Aleksandra Szwed świetnie wygląda w makijażu monochromatycznym /Artur Zawadzki /Reporter

Makijaż monochromatyczny można opisać w skrócie trzema słowami: kolor, oszczędność, pomysł. Najważniejszy jest pomysł i to właśnie kreatywność i świeżość jurorzy programu cenią sobie najbardziej! Nie bez znaczenia jest kolor - makijaż monochromatyczny opiera się na jednym wybranym odcieniu, który aplikowany jest zarówno na powieki jak i na usta i policzki. Taki makijaż to również spora oszczędność czasu - można go wykonać przy użyciu jednego kosmetyku! Jak to zrobić?



Odpowiedź już w najbliższy czwartek na kanale Polsat Cafe - jedna z uczestniczek programu wykona pełen makijaż tylko za pomocą świetlistego błyszczyku! Jurorzy będą pod wrażeniem!



Makijaż monochromatyczny od lat cieszy się sporą popularnością zarówno wśród gwiazd jak i influencerek beauty i wizażystek - znalazłyśmy dla was kilka inspiracji prosto z Instagrama, co o nich myślicie?





