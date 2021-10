Domowa wcierka do włosów. Cebula zdziała cuda!

Domowa pielęgnacja włosów

Włosomaniaczki nie od dziś wiedzą, że naturalna i domowa pielęgnacja włosów pozytywnie wpływa na ich wygląd. To właśnie jesienią można zauważyć nadmierne wypadanie włosów oraz to, że ich kondycja jest zdecydowanie osłabiona.



By wzmocnić włosy, wystarczy przygotować domową wcierkę cebuli. Efekty regularnego stosowania są zaskakujące.

Wcierka do włosów z cebuli

W walce z wypadaniem włosów pomoże wcierka z cebuli. Nie tylko wzmocni włosy, ale także ograniczy przetłuszczanie oraz zadziała przeciwzapalnie. Wcierka z cebuli pozytywnie wpłynie na stan włosów i skóry głowy, a także pomoże w pozbyciu się problemu z łupieżem.



By przygotować domową wcierkę do włosów, wystarczy obrać cebulę i dokładnie rozdrobnić za pomocą blendera. Następnie należy nałożyć ją na skórę głowy oraz włosy. Wcierkę z cebuli można zmyć po upływie 10 minut.



Mimo że wcierka ma wiele zalet, to należy mieć na uwadze, że jej stosowanie wiąże się ze specyficznym zapachem. Warto pamiętać, że przed zastosowaniem wcierki z cebuli należy wykonać próbę uczuleniową.

