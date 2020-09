​Fryzjer Victorii Beckham zdradza, jak wzmocnić włosy i zatrzymać ich siwienie

Wpływ na wygląd fryzury ma wiele czynników. Liczy się nie tylko odpowiednia pielęgnacja, ale także dieta, poziom stresu, długość snu oraz genetyczne uwarunkowania. Jak przekonuje słynny stylista fryzur, z którego usług korzysta regularnie Victoria Beckham, najskuteczniejszym sposobem na wzmocnienie włosów jest zwiększenie obecności kolagenu w diecie.

Zdjęcie Victoria Beckham zawsze wygląda perfekcyjnie /Felipe Ramales /Splash News /East News

Podczas gdy niektórzy opowiadają się za naturalną pielęgnacją z udziałem takich roślin, jak pokrzywa, skrzyp czy czarna rzepa, inni wolą specjalistyczne preparaty wykorzystujące innowacyjne receptury i składniki. Jak przekonuje Jason Collier, stylista fryzur, z którego usług regularnie korzysta Victoria Beckham, niezależnie od tego, jak wygląda nasza codzienna pielęgnacja włosów, jest składnik, którego włosy bezwzględnie potrzebują, by zachować zdrowy, nieskazitelny wygląd. Składnikiem tym jest kolagen.

Kolagen to naturalnie występujące w ludzkim organizmie białko będące podstawowym budulcem skóry. Przez specjalistów określany jest on jako rusztowanie dla skóry, które zapewnia jej wytrzymałość, elastyczność i jędrność. Choć o kolagenie mówi się głównie w kontekście pielęgnacji twarzy, jest on równie niezbędny naszym włosom.

- Kolagen odbudowuje włosy od wewnątrz. Jak wiemy, składają się one głównie z białka keratyny. Organizm wykorzystuje różne aminokwasy do budowy keratyny, a część z nich znajduje się właśnie w kolagenie - tłumaczy Collier.

I dodaje, że zadbanie o odpowiednią podaż kolagenu zapobiegnie zarazem wypadaniu włosów i ich przedwczesnemu siwieniu.

- Kolagen fantastycznie wpływa na kondycję skóry głowy, która ma ogromne znaczenie w kontekście zdrowia włosów. Według niektórych badań najskuteczniejszy jest kolagen morski, czyli enzymatyczny hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich. Kolagen może działać też jako przeciwutleniacz w walce z wolnymi rodnikami. Badania sugerują, że wolne rodniki uszkadzają komórki, które wytwarzają kolor włosów, będąc jedną z przyczyn wczesnego siwienia - wyjaśnia stylista fryzur.

Kolagen odpowiada nie tylko za piękny wygląd skóry i włosów, ale także elastyczność naczyń krwionośnych, kondycję ścięgien, mięśni, oczu i stawów. Choć dostępny jest on pod postacią tabletek lub kapsułek, zanim zdecydujemy się na suplementację, spróbujmy najpierw wzbogacić dietę o ten skuteczny składnik. Kolagenu szukajmy przede wszystkim w rybach, takich jak łosoś, makrela, halibut, śledź i tuńczyk. Produktami, które stymulują organizm do produkcji kolagenu są natomiast owoce: maliny, borówki, czerwone porzeczki, truskawki i jabłka. Podobne właściwości wykazują również niektóre warzywa, wśród których dominują buraki, szpinak, bakłażan, czerwona papryka i kapusta.