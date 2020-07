Gimnastyka na smukłą talię

Po kilkunastu tygodniach ograniczonej aktywności fizyczne trudno o talię osy... Dzięki odpowiedniej gimnastyce możemy ją w takim samym, a nawet krótszym czasie odzyskać!

Zdjęcie Ćwiczenie "deska" świetnie wysmukla talię /123RF/PICSEL

Oto trzy ćwiczenia na pozbycie się niechcianych wałeczków.

Deska

To jedno z najlepszych ćwiczeń na brzuch i nogi! Angażuje wszystkie mięśnie, wymuszając na nich maksymalną mobilizację. Dzięki temu brzuch staje się umięśniony, płaski i twardy.



Uklęknij na podłodze.



Pochyl tułów, ugięte pod kątem prostym łokcie oprzyj na podłodze pod barkami.



Wyciągnij w tył nogi i wyprostuj w kolanach.



Obniż pupę do wysokości pleców, napnij mięśnie brzucha, ściągnij pośladki.



Wytrzymaj 30 sekund, powtórz jeszcze 2 razy.





Zdjęcie Tego typu brzuszki wzmocnią skośne mięśnie brzucha / 123RF/PICSEL

Łokieć do kolana

Połóż się na plecach, ugnij w kolanach nogi, oprzyj stopy na podłodze, podłóż dłonie pod głowę.



Unieś prawe kolano i przesuń lekko w lewo, równocześnie unieś głowę, lewy bark i łokieć.



Znajdującym się w górze łokciem spróbuj dotknąć do uniesionego kolana.



Opuść tułów i kolano. Tak samo ćwicz lewe kolano i prawy łokieć. Niech twoje ruchy będą coraz bardziej rytmiczne i energiczne.



Ćwicz w ten sposób 3 razy po 30 sekund.



Zdjęcie Pamiętaj, by nie ciągnąć głowy, a odrywać łopatki od podłogi / 123RF/PICSEL

Tułów w górę

To tzw. brzuszki. Przyjmij pozycję wyjściową jak w poprzednim ćwiczeniu.



Następnie unieś głowę i barki, pilnując, by łokcie pozostały w linii z głową.



Im wyżej uda ci się unieść górę tułowia, tym lepiej. Ale nie powinno to spowodować wygięcia lędźwi - muszą dotykać do podłogi.



Policz wolno do 10 i opuść tułów, rozluźnij się.



Zrób pięć takich powtórzeń, za każdym razem starając się jeszcze wyżej unieść górę tułowia. Pamiętaj o swobodnym oddychaniu.