Imbirowa kąpiel to sprawdzony sposób na zimowe wieczory

Imbir: Właściwości Należy pamiętać o tym, że najlepiej spożywać świeży imbir. Nie każdy wie, że ten sproszkowany pozbawiony jest najważniejszych właściwości. Roślina zawdzięcza swoje prozdrowotne działanie przede wszystkim zawartym w nim olejkom eterycznym. Chodzi dokładnie o zingiberol, który nadaje roślinie lekko słodki posmak. Innymi składnikami imbiru są gingerol, szogaol oraz zingeron. Te z kolei odpowiadają za jego gorzki smak. Imbir jest także świetnym źródłem witamin. Zawiera witaminy C, B1, B2, K, A i E oraz kwas foliowy i składniki mineralne ( m.in. wapń, żelazo, potas). Ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz wykrztuśne. Dzięki temu jest świetnym lekarstwem na przeziębienie. Imbir można stosować na ból gardła, łagodzi silny kaszel, działa przeciwbólowo, rozgrzewa organizm, łagodzi migreny powstrzymuje nudności i wymioty, wzmacnia odporność organizmu, poprawia krążenie i działa przeciwgorączkowo. Podczas przeziębienia najlepiej stosować go w postaci rozgrzewających naparów lub dodawać kilka plasterków np. do herbaty. Z imbiru przygotować również można nalewkę.